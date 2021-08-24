MONATIK прокомментировал свое звание "Заслуженный артист Украины"

24 августа звезду наградили во время празднования Дня Независимости Украины.

Известный украинский певец и композитор MONATIK, который удостоился звания "Заслуженный артист Украины", прокомментировал событие.

Так, 24 августа, в День Независимости Владимир Зеленский вручил исполнителю награду. На странице в Instagram мультиартист опубликовал видеофрагмент с церемонии и поделился эмоциями.

"Для меня это большое достижение! Искренне благодарен всем за поддержку, мотивацию и веру. С Днем Независимости, Украина!!!" — написал звезда.

В комментариях коллеги и фанаты Дмитрия Монатика засыпали его поздравлениями. Фолловеры отметили, что артист получил награду заслуженно.

"Дима, это очень заслуженно! Поздравляю!спасибо за твои труды и творчество!" — поздравил клипмейкер Алан Бадоев.

"Еее! Горжусь", — поделилась певица Надя Дорофеева.

"Поздравляем! Так держать!!! Браво!!!" — написал ведущий Юрий Горбунов.

"Это заслуженно", — отметила актриса Наталка Денисенко.

Напомним, София Ротару получила награду "Национальная легенда Украины". Президент Украины вручил награду 22 августа.

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