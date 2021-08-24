MONATIK прокомментировал свое звание "Заслуженный артист Украины"

24 августа звезду наградили во время празднования Дня Независимости Украины.
Известный украинский певец и композитор MONATIK, который удостоился звания "Заслуженный артист Украины", прокомментировал событие.
Так, 24 августа, в День Независимости Владимир Зеленский вручил исполнителю награду. На странице в Instagram мультиартист опубликовал видеофрагмент с церемонии и поделился эмоциями.
"Для меня это большое достижение! Искренне благодарен всем за поддержку, мотивацию и веру. С Днем Независимости, Украина!!!" — написал звезда.
В комментариях коллеги и фанаты Дмитрия Монатика засыпали его поздравлениями. Фолловеры отметили, что артист получил награду заслуженно.
- "Дима, это очень заслуженно! Поздравляю!спасибо за твои труды и творчество!" — поздравил клипмейкер Алан Бадоев.
- "Еее! Горжусь", — поделилась певица Надя Дорофеева.
- "Поздравляем! Так держать!!! Браво!!!" — написал ведущий Юрий Горбунов.
- "Это заслуженно", — отметила актриса Наталка Денисенко.
Напомним, София Ротару получила награду "Национальная легенда Украины". Президент Украины вручил награду 22 августа.