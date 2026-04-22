MONATIK прошел военную подготовку на Сумщине и довел до мурашек песней с десантниками

MONATIK

Реклама

Украинский певец MONATIK провел несколько дней вместе с бойцами 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Так, артист стал героем проекта «Фронтовая Студия» и не только пообщался с защитниками, но и полностью погрузился в военные будни. MONATIK прошел подготовку на полигоне — отрабатывал штурм посадки, стрелял из штурмовой винтовки и гранатомета, а также освоил управление дронами и наземными роботизированными комплексами.

«Я ехал с абсолютно чистым умом и большим желанием познакомиться, сделать что-то хорошее, быть полезным. Сегодня это важно для каждого — где бы мы ни были. Я убедился еще раз и еще раз, что война — это боль, кровь, потери, слезы и печаль. И когда ты видишь, на чьих плечах оборона, наступление и защита, то становится спокойнее и просыпается вера снова. Восхищаюсь людьми, с которыми познакомился. Чрезвычайное уважение и благодарность», — поделился исполнитель.

Реклама

MONATIK с военными

Результатом этой поездки стал совместный трек «С.У.МИ25», который артист записал вместе с военными. Их голоса стали частью композиции, которая, по словам MONATIK, имеет более глубокое значение, чем просто музыка. И композиция действительно доводит до мурашек, послушать ее можно — по ссылке в конце видео.

«Хочу чтобы гражданских и военных эта песня эмоционально объединяла, была мостиком и напоминала, что любовь побеждает. Для меня большая честь, что голоса воинов, которые сегодня защищают страну, звучат в этой композиции», — отметил он.

К слову, 80-я отдельная десантно-штурмовая бригада — одно из самых опытных подразделений украинской армии. Военные принимали участие в ключевых боях с 2014 года: обороне донецкого и луганского аэропортов, освобождении Славянска, боях за Бахмут и Клещеевку, а также контрнаступлениях на юге и востоке Украины. Сейчас бригада продолжает выполнять боевые задачи на Сумском направлении.

