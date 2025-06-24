MONATIK раскрыл увлечения сыновей и признался, как с появлением третьего ребенка изменился брак с женой

MONATIK / © пресс-служба MONATIK

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Украинский певец MONATIK рассекретил увлечения сыновей и признался, как изменились его отношения с женой после появления третьего ребенка.

В декабре 2024 года исполнитель стал многодетным отцом. Жена Ирина родила ему сына Леона. На проекте "Тур звездами" артист говорит, что в их браке стало еще больше любви, уважения и понимания. Кроме того, исполнитель убежден, что длительные отношения всегда меняются и с каждым годом становятся только крепче. MONATIK признается, что они с женой просто не представляют жизни друг без друга.

"Так интересно наблюдать, как с каждым ребенком все больше растет не только любовь, а и уважение, и понимание друг друга. Такие длительные отношения и, я искренне верю, вечные отношения, они уже строятся на каком-то понимании друг друга максимальном. Уже вот не то, что в начале. Это настоящая такая взрослая жизнь, взрослые отношения, без которых, как я думаю, ни Ириша, ни я жизнь в целом не представляем", - делится артист.

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MONATIK с женой и тремя сыновьями / © instagram.com/monatik_official

К слову, кроме Леона, супруги воспитывают старших сыновей. MONATIK говорит, что 9-летний Даниил очень сильно увлекается футболом. Более того, мальчик даже делает первые профессиональные шаги и играет в команде. Артист говорит, что очень гордится сыном. В частности, Даниил уверенно чувствуют себя на футбольном поле, играет на позиции бомбардира и в каждом матче забивает голы.

"Даня сейчас очень сильно увлекается футболом. Он играет в "Динамиках". Я им горжусь. Он набирается смелости. Он пришел в команду, немного переживал, а сейчас уже сдружился с пацанами, забил пару голов. На самом деле он неплохой бомбардир, я бы очень хотел, чтобы он в этом русле продолжал. Он на каждой игре забивает по голу. У него жажда к футболу максимальная, и я рад, потому что в 9 лет найти что-то, что тебе действительно приносит удовольствие и в чем ты чувствуешь мотивацию, - это круто", - делится артист.

MONATIK с женой и старшими сыновьями / © пресс-служба MONATIK

А вот 8-летний Платон идет по стопам отца. Артист говорит, что у мальчика замечательный тембр голоса, кроме того, он хорошо рисует и обожает этим заниматься. MONATIK признается, что узнает в сыне себя. Кроме хорошего голоса, у Платона также есть актерские способности.

"Платон у нас очень театральный, я вижу в нем актерские способности. У него очень красивый голос, кстати. Он немножечко стесняется бывает, но я подслушиваю, как он подпевает, я наслаждаюсь, классный тембр. У него есть эта вот творческая изюминка. Он рисовать любит очень, может три часа сидеть, его не оторвать от рисования. Что-то придумывает, какие-то комиксы, я очень сильно себя в нем узнаю в детстве", - добавил артист.

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Напомним, недавно MONATIK выпустил дуэтную песню с группой KAZKA. В клипе на композицию артист устроил зажигательные танцы с солисткой коллектива Александрой Зарицкой.