- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 928
- Время на прочтение
- 2 мин
MONATIK рассекретил имя трехмесячного сына и планирует ли стать отцом в четвертый раз
Артист перестал скрывать, как назвал малыша.
Украинский певец MONATIK, который недавно ездил на восток Украины, наконец-то рассекретил имя третьего сына.
В декабре исполнитель стал многодетным отцом. Жена Ирина родила ему третьего сына. Сейчас мальчишке уже три месяца. Впрочем, ни артист, ни его жена не спешили рассекречивать имя малыша. Но наконец-то Дмитрий Монатик прекратил это скрывать. На проекте “По хатах” артист признался, что они с женой назвали третьего сынишку Леоном.
“Мы назвали его Леоном. Мы его называем Лева, Лев, но записали Леон. Мы спрашивали у старших, а как вам такое имя, а как такое. У меня же жена “львица”, она очень гордится, что она по знаку Зодиака Лев. А я так думаю, а чего бы нам малого Леоном не назвать”, - делиться исполнитель.
Также MONATIK ответил, планирует ли стать отцом в четвертый раз. Певец делится, что его жена уверяет, что на третьем ребенке хочет остановиться. Сам Дмитрий не зарекается. Артист говорит, если жизнь сложится так, что у них с возлюбленной еще родятся дети, то он будет очень счастлив этому.
“Жена говорит, что больше не сможет. Но я совершенно ни о чем не зарекаюсь. Я надеюсь, что это интересная жизнь, поэтому лично я только за”, — говорит артист.
Напомним, недавно MONATIK порадовал неожиданной дуэтной новинкой. Артист в сотрудничестве с певицей Jerry Heil выпустил эмоциональный трек, который получил название “Вимолив”.