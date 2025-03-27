MONATIK рассекретил имя трехмесячного сына и планирует ли стать отцом в четвертый раз

MONATIK

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Украинский певец MONATIK, который недавно ездил на восток Украины, наконец-то рассекретил имя третьего сына.

В декабре исполнитель стал многодетным отцом. Жена Ирина родила ему третьего сына. Сейчас мальчишке уже три месяца. Впрочем, ни артист, ни его жена не спешили рассекречивать имя малыша. Но наконец-то Дмитрий Монатик прекратил это скрывать. На проекте “По хатах” артист признался, что они с женой назвали третьего сынишку Леоном.

“Мы назвали его Леоном. Мы его называем Лева, Лев, но записали Леон. Мы спрашивали у старших, а как вам такое имя, а как такое. У меня же жена “львица”, она очень гордится, что она по знаку Зодиака Лев. А я так думаю, а чего бы нам малого Леоном не назвать”, - делиться исполнитель.

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MONATIK с женой и сыновьями / © instagram.com/monatik_official

Также MONATIK ответил, планирует ли стать отцом в четвертый раз. Певец делится, что его жена уверяет, что на третьем ребенке хочет остановиться. Сам Дмитрий не зарекается. Артист говорит, если жизнь сложится так, что у них с возлюбленной еще родятся дети, то он будет очень счастлив этому.

“Жена говорит, что больше не сможет. Но я совершенно ни о чем не зарекаюсь. Я надеюсь, что это интересная жизнь, поэтому лично я только за”, — говорит артист.

Напомним, недавно MONATIK порадовал неожиданной дуэтной новинкой. Артист в сотрудничестве с певицей Jerry Heil выпустил эмоциональный трек, который получил название “Вимолив”.