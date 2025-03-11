MONATIK рассекретил неожиданный подарок жене на 8 Марта: "Мне очень понравилось"

Украинский певец MONATIK, который недавно спел в дуэте из Jerry Heil, рассекретил неожиданный подарок жене на 8 Марта.

Артист в комментарии "Люкс ФМ" признался, что в их семье празднуют Международный день женщин. Так что, конечно, он поздравил жену Ирину, правда, не ранним утром. Исполнитель подарил ей огромный букет цветов. Кроме того, Дмитрий Монатик подготовил возлюбленной приятный сюрприз. Певец купил для Ирины обувь, которую подарил 8 Марта.

"Мы празднуем этот день. Это для нас большой праздник. У папы Ириши — Владимира Николаевича — день рождения. Поэтому у нас двойной праздник. Я считаю, что это и ее день, и день ее мамы, и день моей мамы. Я подарил ей огромный букет цветов и обувь, которая лично очень понравилось. Я ее спрятал давненько, а это достал из копилки подарков", - поделился исполнитель.

MONATIK с женой / Фото: instagram.com/irishamonatik

MONATIK также признается, что не боится покупать жене подарки на свой вкус. Исполнитель говорит, что за эти годы уже успел изучить предпочтения Ирины. Правда, бывало и такое, что он не угадывал с подарками. Впрочем, на этот раз певец уверен, что возлюбленная будет в восторге.

"Мне кажется, за все эти годы я понимаю, в чем мы сошлись и что ей может понравиться, а что вообще не туда. Я часто не попадал. Мне казалось, что она будет в восторге, но это вообще было не туда. А здесь мне кажется, что все классно", – отметил артист.

Напомним, недавно певец Владимир Дантес показывал, как смешно поздравлял возлюбленную Дашу Кацурину с 8 Марта. Артист опубликовал юмористическое видео.

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