MONATIK рассекретил самый дорогой подарок жене стоимостью более 2,5 миллиона гривен

Украинский певец MONATIK, он же Дмитрий Монатик, рассказал о подарках, которыми радует свою жену Ирину.

В разговоре с Егеном Фешаком исполнитель признался, что пытается часто дарить что-нибудь возлюбленной и уделять ей знаки внимания. За чай их супружеской жизни MONATIK сделал жене немало подарков, однако самый дорогой из них – электромобиль Jaguar I-Pace. Стоимость такого автомобиля стартует от 2,5 миллиона гривен.

MONATIK с женой / Фото: instagram.com/irishamonatik

Также MONATIK добавил, что самое главное для них с супругой – это не материальные подарки. По словам артиста, он очень благодарен Ирине за то, что она родила ему двух сыновей.

"Пытаюсь баловать ее подарками. Цветы дарил неделю назад, но нужно чаще дарить. Но скажу такие душевные вещи: мы друг другу подарили самый дорогой подарок – это наши сыновья. Из такого материального сегодня — это электромобиль Jaguar I-Pace", — поделился артист. .

MONATIK с женой и сыновьями / Фото: instagram.com/monatik_official

Напомним, недавно певец Виктор Павлик порадовал молодую жену подарком, стоимость которого составляет почти две тысячи долларов. Такой ценный презент исполнитель сделал возлюбленной по случаю годовщины знакомства.

Читайте также: