MONATIK рассекретил собранную сумму на благотворительных концертах и признался, на что потратил средства

Украинский певец и продюсер MONATIK рассекретил сумму, собранную на благотворительных концертах, и признался, на что потратил средства.

Артист ездит с выступлениями по городам Украины в рамках тура "ART Оборона". Исполнитель уже поделился результатами первых благотворительных концертов. MONATIK перечислил средства фонду, который на 325 тысяч гривен закупил гуманитарную помощь жителям Херсонской области, которые пострадали в результате подрыва оккупантами Каховской ГЭС.

"После первых пяти концертов благотворительного тура "ART Оборона" вместе с фондом "Твоя Опора" мы отправили фуру гуманитарной помощи в Херсонскую область! Спасибо, что становитесь частью "ART Обороны" и делаете хорошие дела!" – поделился артист.

В частности, MONATIK в Хмельницкой области встретился с волонтерами, которые уже повезли помощь херсонцам. Жители Херсонской области получили от певца фуру гуманитарки.

Отметим, сейчас MONATIK ездит по городам Украины в рамках благотворительного тура "ART Оборона". Исполнитель во время своих выступлений собирает средства на помощь семьям и детям, которые постраждали от враждебных действий российских оккупантов.

Напомним, сейчас украинцы сплотились и помогают Херсонской области, которую затопило в результате подрыва захватчиками Каховской ГЭС. Ранее певица Алина Гросу назвала сумму, которую перевела на помощь пострадавшим детям.

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