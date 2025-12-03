MONATIK рассекретил увлечения сыновей и похвастался важным достижением самого младшего

MONATIK с женой и сыновьями / © instagram.com/monatik_official

Украинский певец MONATIK, он же Дмитрий Монатик, рассекретил увлечения трех сыновей.

Артист является многодетным отцом. Исполнитель воспитывает троих сыновей. Старший Даниил, которому 10 лет, растет футболистом. MONATIK на проекте "Наодинці з Гламуром" признается, что сын очень сильно увлекается этим видом спорта. Более того, Даниил уже достигает определенных успехов, ведь он прекрасно владеет мячом на поле.

"Даня - это футболист. Меня очень радует, что он кайфует от этого. Я вижу, что он вдохновляется от того, что у него это получается. Он фанатеет от наших украинских футболистов. Он пока, и я надеюсь, что у него все получится, футболист", - говорит певец Анне Севастьяновой.

MONATIK с женой и старшими сыновьями / © instagram.com/irishamonatik

А вот средний сын MONATIK больше проявляется в творчестве. Исполнитель говорит, что 8-летний Платон прекрасно рисует. Более того, мальчик не срисовывает картины, а придумывает все сам. Кроме того, певец подмечает, что у среднего сына проявляются режиссерские способности.

"Платоша - он более космический. Если Даня более шустрый, спортивный, то Платон - более творческий. Он невероятно рисует, причем он не срисовывает, а берет это из головы, придумывает персонажей. Я очень сильно узнаю себя в его действиях. Он умеет из игрушек выставить какую-то мизансцену, что я думаю, что это, возможно, даже режиссер", - делится артист.

MONATIK с женой и старшими сыновьями / © пресс-служба MONATIK

Что касается самого младшего Леона, которому скоро исполнится годик, то он уже научился ходить. Дмитрий Монатик говорит, что днями сын просто бегает по квартире. Особенно Леону нравится исследовать все, что есть в доме, и прилагать к вещам собственную изюминку - ломать их.

"Он уже пошел только-только 11 месяцев стукнуло, он побежал. Его сейчас уже не остановить просто. Он понял, что такое бегать, и только нужно за ним успевать. Новое увлечение - это передвигаться по квартире и стараться поломать все, что может попасться в руки", - шутит певец.

MONATIK с самым младшим сыном / © instagram.com/monatik_official

▶️ Полное видео можно посмотреть по этой ссылке: МОНАТІК зворушливо розповів про пустощі СИНІВ та показав НОВІ ТАТУ | ЕКСКЛЮЗИВ

Нагадаємо, нещодавно дружина Дмитра Монатіка Ірина показувала, як розважалась із синами. На фото, якими поділилась обраниця артиста, можна розгледіти, який вигляд мають їхні діти.

Напомним, недавно жена Дмитрия Монатика Ирина показывала, как развлекалась с сыновьями. На фото, которыми поделилась избранница артиста, можно разглядеть, как выглядят их дети.