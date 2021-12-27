MONATIK рассказал, как перед ним "обнажилась" фанатка: "Она там пальцем скрыла кое-что"

MONATIK рассказал, как перед ним "обнажилась" фанатка: "Она там пальцем скрыла кое-что"

Артист попал в курьезную ситуацию из-за поклонницы.

Украинский мультиартист и креатор Дмитрий Монатик однажды из-за своей поклонницы попал в курьезную ситуацию.

Как рассказал певец программе "Звездный путь", инцидент произошел в Одессе в одном ресторане, где Монатик тогда обедал. К нему подошла фанатка и попросила сделать с кумиром селфи. Дмитрий, очень любящий своих фанов, почти никогда не отказывает им в общем фото.

"У меня в Одессе недавно произошла такая смешная ситуация: сижу я, обедаю в заведении, подходит какая-то женщина ко мне и говорит: "Можно сфотографироваться?" А я, как всегда, такой: "С удовольствием, конечно" – это же наша профессия, и мы все делали для этого", — начал рассказ Монатик.

instagram.com/monatik_official

Но когда женщина открыла свой телефон и поставила его напротив звезды, Дмитрий обалдел от увиденного. Ведь на снимке фанатка была абсолютно обнаженной:

"Она открывает телефон, ставит его передо мной, а она на фото голая там", — рассказал Дмитрий.

Звезда признался, что несмотря на шок, с раскрепощенной поклонницей он фотографию все же сделал:

"Ох, я помню, мне так неудобно стало. У меня еще такой ситуации не было. И она там пальцем скрыла кое-что", – вспомнил Дмитрий.

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