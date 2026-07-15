MONATIK рассказал, как вложил немалые средства в клип, снятый режиссёром Таней Муиньо: что известно о бюджете

Дмитрий Монатик / © пресс-служба MONATIK

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Украинский артист Дмитрий Монатик рассказал, какой клип стал самым дорогостоящим в его карьере и сколько стоит сотрудничество с режиссёром Таней Муиньо.

Звезда признался, что не привык экономить на творчестве, когда речь идет о воплощении важных идей. По его словам, значительные средства он вкладывает не только в семью, но и в собственные музыкальные проекты. Именно поэтому один из его клипов стал самым затратным за всю карьеру. Речь идет о видеоработе, созданной совместно с режиссёром Таней Муиньо. Певец подчеркнул, что результат для него всегда важнее экономии.

«Я никогда не жалею денег ни на образование детей, ни на творчество. Если есть идея, которую хочется воплотить, я готов вкладываться в неё», — поделился Монатик в комментарии «Радио Maximum».

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Дмитрий Монатик

Самой дорогой видеоработой музыканта стал клип на композицию «Так умеешь только Ты», режиссером которого выступила Таня Муиньо. Украинка уже давно работает со звёздами мирового масштаба, поэтому её имя ассоциируется с масштабными и дорогостоящими проектами.

«Это был самый дорогой клип в моей карьере», — отметил исполнитель.

Точную сумму, которую Таня Муиньо получает за режиссуру, не разглашают. В то же время известно, что украинским артистам она предлагает гораздо более доступные условия, чем международным заказчикам. По неофициальным оценкам, бюджет её клипов в Украине может составлять от 20 до 100 тысяч долларов, тогда как стоимость международных проектов начинается примерно от 200 тысяч долларов. Поэтому можно предположить, что сотрудничество MONATIK с известной клипмейкершей обошлось как минимум в 20 тысяч долларов.

Таня Муиньо входит в число самых успешных украинских режиссёров в мировой музыкальной индустрии. Она снимала клипы для Cardi B, Harry Styles, Jennifer Lopez, Katy Perry, The Weeknd, Rosalía и других мировых артистов. Именно поэтому её участие в проектах украинских исполнителей считается важным творческим событием.

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Таня Муиньо / © instagram.com/tanumuino

Напомним, недавно жена Дмитрия Монатика показала сразу троих подросших сыновей.

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