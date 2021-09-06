MONATIK растрогал до слез приездом в больницу к девочке, которая победила онкологию

MONATIK растрогал до слез приездом в больницу к девочке, которая победила онкологию

Артист сделал хороший поступок.

Украинский певец Дмитрий Монатик, который не так давно получил почетное звание "Заслуженный артист Украины", довел фанов своим поступком до слез.

Так, недавно мультиартист и креатор посетил детскую больницу "Охматдет", где проведал девочку, преодолевшую онкологию.

"Вчера позвонили из "Охматдит". С хорошими новостями. Рассказали о сильной девочке, имя которой Влада. Несмотря на то, что у нее практически пропало зрение, она смогла победить тяжелое онкологическое заболевание. Сказали, что трансплантация костного мозга проходила под мои песни", — поделился Дмитрий.

По словам артиста, у девочки было три мечты — плюшевый мишка, музыкальная колонка, которая светится, и личное знакомство с Монатик. Все мечты Влада Дмитрий воплотил в жизнь.

"Влада, ее семья и врачи — мои герои. Какой же нужно обладать силой, верой и поддержкой, чтобы пройти этот путь, не сломаться, не сдаться и в итоге, победить. Будьте здоровы и цените каждое мгновение, которое нам дарит жизнь", — добавил Монатик.

Поклонники исполнителя не сдержали эмоций и отметили, что Дмитрий человек с большой буквы:

Вау! Еще больше стала уважать этого гениального исполнителя!

Невероятно! Дмитрий, никогда не перестану восхищаться вашей человечностью!

Я просто не могу остановить слезы! Это достойный поступок!

Напомним, не так давно ведущая ТСН и куратор проекта "Здійсни мрію" Лидия Таран устроила сюрприз мальчику, который поборол рак крови. В подготовке праздника ведущей помогла Нацполиция.

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