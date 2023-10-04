MONATIK растрогал видео, как в "Экспоцентре" в Киеве учил маленьких сыновей кататься на скейте

Украинский артист Дмитрий Монатик показал, как проводит досуг вместе со своими детьми.

Недавно звездный отец отправился вместе с 8-летним Данилой и 6-летним Платоном в скейтпарк в Киеве в "Экспоцентре", где и устроил сыновьям мастер-класс по катанию на скейте.

Видео, как Монатик учил детей кататься на доске, поделилась супруга певца, Ирина Монатик. В ролике Дмитрий не скрывает радостных эмоций от того, что у его детей получается освоить скейт.

"Наша маленькая гордость! Очень крутой скейтпарк расположен на ВДНХ, абсолютно бесплатный, можно учить детей кататься на скейтбордах, роликах, самокатах, велосипедах... Все куда лучше, чем время с гаджетами в руках... Еще и такая осень в Киеве", – подписала видео с мужем и детьми Ирина Монатик.

MONATIK показал, как в Киеве учил маленьких сыновей кататься на скейте

Напомним, что в марте этого года Ирина Монатик вместе с сыновьями вернулась из Великобритании, где некоторое время находилась с начала полномасштабной войны.

А в начале сентября Дмитрий Монатик с женой показали, как в вышиванках отвели своих сыновей в школу в Киеве.

Также звезда недавно отыграл сольный концерт в Киеве во дворце "Украина", где собрал полный аншлаг. Как прошло выступление исполнителя, смотрите фото и читайте в репортаже ТСН.ua.

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