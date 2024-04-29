MONATIK с "ТНМК", OTOY и другими артистами придумал оригинальный способ, как помочь ВСУ

Украинский певец MONATIK объединился с группой "ТНМК", рэпером OTOY, исполнителями Мишей Правильным и Богданом Купером, чтобы помочь военным.

Артисты приняли участие в благотворительном концерте "Нашебачення". Цель мероприятия – собрать средства на помощь украинским защитникам. В частности, во время концерта проходил сбор на FPV-дроны для "Азова" и 3-й отдельной штурмовой бригады.

В рамках сотрудничества музыканты представили на шоу "Нашебачення" неожиданную новинку. Артисты исполнили трек, который получил название "Спешл". Премьера совместной композиции состоялась на концерте "Нашебачення", а сейчас она доступна на других площадках.

MONATIK, "ТНМК", OTOY, Миша Правильный и Богдан Купер

"Мне очень импонирует творчество этих артистов. Искренне считаю OTOY, Мишу и Богдана — очень глубокими и сильными поэтами современности. "ТНМК" — это вообще легенды. Я рос на их музыке и для меня большая честь, что им понравилась идея принять участие в совместной коллаборации. Все они авторы и пишут очень мощные тексты, стихи. Мне бы очень хотелось, чтобы в Украине создавалось и умножалось современное украинское искусство", - высказался об их сотрудничестве Дмитрий Монатик.

Напомним, недавно певице Наде Дорофеевой творчество помогло собрать средства на помощь Украине. Артистка вместе с блогером Мишей Лебигой запремьерила на Twitch новый трек "А я все плакала". Благодаря этому артистка собрала более 5 миллионов гривен на помощь пострадавшим в результате обстрела Чернигова, а также на дроны для защитников.

Читайте также: