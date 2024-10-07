Монатик с женой показали, как оригинально поздравили сына с 9-летием: "Важный для нас день"

Звездная семья подготовила мальчику оригинальный десерт.
Старший сын исполнителя MONATIK и его жены Ирины Монатик отмечает день рождения.
Сегодня, 7 октября, Дане исполнилось 9 лет. В своем фотоблоге Ирина посвятила имениннику пост и от имени своего и мужа поздравила их сына с особым праздником. К тому же возлюбленная певца показала оригинальный сюрприз, который они вручили Дани. Так, парень получил оригинальный торт, задекорированный персонажами из мира Marvel.
"Чрезвычайно важный день для нас с Дмитрием Монатиком. Дане 9 лет. Безгранично любим и гордимся!", — восхитили поздравлениями родители именинника.
В свою очередь, под публикацией подписчики и звезды также разделили счастливый миг семьи. И в комментариях оставили свои искренние пожелания Дане.
- "Ааа! Как так. Кайф. Поздравляю" – Джамала
- Такой взрослый и классный сын. Поздравляю всю семью
- Как быстро время проходит. Поздравляю родителей с Днем рождения сына
- Мирного неба и здоровья. Торт очень оригинален.
Напомним, сегодня 7 октября свой день рождения также отмечает жена солиста группы "ТИК" Виктора Бронюка. Певец показал редкие фото с возлюбленной и публично обратился к ней.
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