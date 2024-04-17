MONATIK шокировал, как во время обстрела Киева рядом со школой его сыновей упали осколки ракеты

Украинский мультиартист, певец и продюсер MONATIK шокировал, как совсем рядом со школой, где учатся его сыновья, упали осколки вражеской ракеты.

Это произошло, когда оккупанты в очередной раз обстреливали Киев. Артист говорит, что тогда не на шутку испугался, хотя старался не показывать и вида, чтобы успокоить жену Ирину. MONATIK убежден, что их тогда просто пронесло, ведь осколки упали совсем рядом со школой.

"Мы были на съемках. Честно признаюсь, я не показывал жене, что у меня душа в пятки ушла. Здесь начали друзья звонить. Я потом увидел новости, что там-то ударило, а это наша школа. Честно, пронесло. Если бы в школу попало, я уже просто не представляю, как бы там жизнь повернулась внутри меня. Мы успокоились, поговорили, детей успокоили", — рассказал артист на шоу "Ближче до зірок".

MONATIK

MONATIK поделился, что они с женой потом успокаивали сыновей. Мальчики по-мужски отреагировали на обстрел.

"Они реально ходили дома, как герои. Как-то так психологически удалось их успокоить тем, что они достойно прошли очень сложный момент, по-мужски мужественно", — вспомнил певец.

Исполнитель также рассказал, что они с женой рассказывают сыновьям о войне и российском вторжении. Кроме того, артист водит детей на митинги. По словам MONATIK, таким образом, сыновья понимают, как бороться за свою свободу и отстаивать права, а также осознают, какой месседж несут.

MONATIK с женой и сыновьями на митинге / Фото: instagram.com/monatik_official

"Мне хотелось им показать, что такое единство, как нужно бороться за свободу и свои права. Я сам к этому пришел только во время полномасштабного вторжения. И это акция, которая касается наших пленных, это важный момент. Они четко понимали, что они несут, какой месседж, они очень сообразительные ребята", — рассказал артист.

Напомним, недавно Дмитрий Монатик отпраздновал 38-летие. В свой день рождения певец просил о необычном подарке.

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