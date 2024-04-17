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MONATIK шокировал, как во время обстрела Киева рядом со школой его сыновей упали осколки ракеты

MONATIK шокировал, как во время обстрела Киева рядом со школой его сыновей упали осколки ракеты

MONATIK

Артист рассказал, как потом успокаивал детей.

Украинский мультиартист, певец и продюсер MONATIK шокировал, как совсем рядом со школой, где учатся его сыновья, упали осколки вражеской ракеты.

Это произошло, когда оккупанты в очередной раз обстреливали Киев. Артист говорит, что тогда не на шутку испугался, хотя старался не показывать и вида, чтобы успокоить жену Ирину. MONATIK убежден, что их тогда просто пронесло, ведь осколки упали совсем рядом со школой.

"Мы были на съемках. Честно признаюсь, я не показывал жене, что у меня душа в пятки ушла. Здесь начали друзья звонить. Я потом увидел новости, что там-то ударило, а это наша школа. Честно, пронесло. Если бы в школу попало, я уже просто не представляю, как бы там жизнь повернулась внутри меня. Мы успокоились, поговорили, детей успокоили", — рассказал артист на шоу "Ближче до зірок".

MONATIK / ©
MONATIK

MONATIK поделился, что они с женой потом успокаивали сыновей. Мальчики по-мужски отреагировали на обстрел.

"Они реально ходили дома, как герои. Как-то так психологически удалось их успокоить тем, что они достойно прошли очень сложный момент, по-мужски мужественно", — вспомнил певец.

Исполнитель также рассказал, что они с женой рассказывают сыновьям о войне и российском вторжении. Кроме того, артист водит детей на митинги. По словам MONATIK, таким образом, сыновья понимают, как бороться за свою свободу и отстаивать права, а также осознают, какой месседж несут.

MONATIK с женой и сыновьями на митинге / © instagram.com/monatik_official
MONATIK с женой и сыновьями на митинге / Фото: instagram.com/monatik_official

"Мне хотелось им показать, что такое единство, как нужно бороться за свободу и свои права. Я сам к этому пришел только во время полномасштабного вторжения. И это акция, которая касается наших пленных, это важный момент. Они четко понимали, что они несут, какой месседж, они очень сообразительные ребята", — рассказал артист.

Напомним, недавно Дмитрий Монатик отпраздновал 38-летие. В свой день рождения певец просил о необычном подарке.

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