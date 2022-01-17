MONATIK собрал аншлаг на Таймс-сквер в Нью-Йорке: артист впервые вывел маленьких сыновей на сцену

Именно так завершился третий масштабный тур MONATIK по Америке.

Украинский мультиартист и креатор MONATIK собрал с аншлагом полный зал на Таймс-сквер – в самом эпицентре Нью-Йорка.

Именно так завершился третий масштабный тур исполнителя по Соединенным Штатам Америки. Поклонники из Майами, Чикаго, Лос-Анджелеса, Сиэтла, Атланты, Хьюстона и Нью-Йорка три года ждали встречи со своим любимым музыкантом и в каждом Штате встречали команду невероятными овациями. Полностью заполненный концертный зал на Таймс-сквер, в унисон, с первой песни пел любимые хиты MONATIK "Каждый раз", "Зажигать/JoMo", "Кружит", "LOVE IT ритм", "Сильно" и многие другие.

В рамках двухчасового шоу MONATIK в Нью-Йорке поклонники смогли насладиться высоким уровнем хореографических постановок, хитами, которые любят миллионы поклонников по всему миру, потрясающими костюмами от FROLOV и атмосферой города Ритма, который воссоздал MONATIK.

Впервые на сцену вышли сыновья артиста, которые были с Дмитрием и Ириной в JOMO USA Tour 2022. Дети присоединились к папе на сцене после того, как его позвали на бис.

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"Благодарю от души! Это было так громко! Так ярко! Мы по-настоящему засияли, а Даня и Платон впервые увидели уважаемую аудиторию со сцены. В целом, это был незабываемый тур! Благодарю всех и лично каждого, кто посетил JoMo и вместе с нами создавал эти бесценные эмоции!!! Искренне надеемся, что совсем скоро увидимся вновь, счастливы, да здоровы! " – поделился впечатлениями MONATIK.

Наряду с высококлассными танцевальными номерами выступление MONATIK было наполнено также и душевными моментами. Так, под одну из самых трогательных композиций "Сильно", одной из участниц коллектива сделали предложение.

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