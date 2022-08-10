MONATIK трогательно поздравил жену с днем рождения и показал архивные семейные кадры

Сегодня, 10 августа, день рождения празднует жена мультиартиста Дмитрия Монатика, его правая рука Ирина.

По этому случаю Дмитрий Монатик посвятил возлюбленной трогательный пост в Instagram.

Дмитрий процитировал фрагмент из своей песни "Ресницы безопасности" и поделился с поклонниками общими архивными кадрами, на которых изображен вместе с женой Ириной:

"Люблю тебя ежесекундно все больше. Спасибо за каждый день, в котором есть для кого жить и каждое утро мечтать просыпаться рядом. С днем рождения тебя, моя львица. Верю, что следующий праздник отпразднуем так, как любили: вместе, всей семьей, рядом с родными друзьями. Вот увидишь", — написал Дмитрий.

Дмитрий и Ирина Монатик / Фото: instagram.com/monatik_official

Дмитрий и Ирина Монатик / Фото: instagram.com/monatik_official

Дмитрий и Ирина Монатик / Фото: instagram.com/monatik_official

В свою очередь, к поздравлениям присоединился и клипмейкер и режиссер Алан Бадоев. "Любви на всю жизнь", — пожелал звездным супругам Бадоев.

Дмитрий и Ирина Монатик / Фото: instagram.com/monatik_official

Дмитрий и Ирина Монатик / Фото: instagram.com/monatik_official

Дмитрий и Ирина Монатик / Фото: instagram.com/monatik_official

Дмитрий и Ирина Монатик / Фото: instagram.com/monatik_official

Поклонники адресовали имениннице также добрые поздравительные слова: "Самые искренние пожелания самой очаровательной музе Дмитрия. Пусть бесконечная любовь дарит счастье", "Лучшее признание в песне. Любви вам на всю жизнь", "с днем рождения прекрасную Ирину".

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