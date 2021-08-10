MONATIK трогательно поздравил жену с днем рождения: "Ты такая — одна!"

Артист посвятил любимой нежный стих.

Сегодня, 10 августа, день рождения празднует жена и правая рука украинского мультиартиста и креатора Дмитрия Монатика Ирина.

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По этому случаю звезда написал любимой трогательный стих, который довел фанов пары до слез. На странице в Instagram Дмитрий разместил щемящие строки, в которых он, в частности, пишет, что "хотел, чтобы каждому так повезло", "как мне повезло, ты такая — одна!".

Свой пост Дмитрий сопроводил черно-белым видео из недавней фотосессии вместе с женой:

"С днем рождения, моя любимая, единственная. Таких нет во всей вселенной! А мне повезло!" — написал Монатик.

Напомним, что на днях знаменитая семья отправилась на отдых в теплые края, однако куда именно, держит в тайне. Оттуда Монатик уже успел очаровать фанов фотографиями своих подросших сыновей Даниила и Платона.

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