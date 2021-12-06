MONATIK умилил редким забавным фото с женой и подросшими сыновьями

Артист показал смешное селфи в лифте.

Украинский артист и продюсер Дмитрий Монатик, он же MONATIK, только в этом году впервые показал фанатам своих сыновей.

Певец оберегает семью и не слишком часто радует поклонников снимками с наследниками. Впрочем, на этот раз знаменитость обнародовал милое селфи с любимой Ириной и Данилом с Платоном. На снимке, который исполнитель запостил в своем Instagram, звездная семья позировала в лифте, смешно гримасничая.

MONATIK с женой и детьми / instagram.com/monatik_official

"Мы едем-едем-едем в новую неделю! Мы будем создавать, творить, мечтать и будущее делать счастливым, ярким, интересным. И на этом точка. Всем прекрасного денечка!" – написал звезда.

В ответ пользователи написали ряд теплых сообщений. В частности, фанаты отметили, что Даня и Платон – копии отца.

Малые – копия ты

Прекрасная семья

Самые лучшие

Красавчики

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