MONATIK умилил трогательной просьбой от маленькой поклонницы: "Трудно слезы остановить"

Украинский певец MONATIK (Дмитрий Монатик) поделился трогательным письмом, которое получил от маленькой поклонницы после своего концерта.

Семилетняя девочка Алиса из города Сумы написала особую просьбу к любимому артисту. Как показал Монатик в Instagram, школьница вместе с письмом передала ему 500 гривен, которые попросила передать на приближающуюся нашу победу.

"Любой Монатик! Прошу передай маленький вклад в нашу победу! Слава Украине", — написала семилетняя девочка.

MONATIK получил письмо от 7-летней поклонницы / Фото: instagram.com/monatik_official

Такое послание от поклонницы тронул артиста, поэтому он сразу обратился в благотворительный фонд и передал сумму на нужды нашего государства.

"Трудно слезы остановить, когда в руки попадают такие письма. Это огромный вклад! Спасибо родителям за такое воспитание. У нас невероятное будущее. Алисочка! Уже все передали. Спасибо за большое сердце, ноты счастья и добрые дела", — поделился певец.

Поступок маленькой украинки также очень умилял пользователей Сети и буквально довел до слез: "Невероятная девочка", "Маленькие дети с большими сердцами", "До слез".

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