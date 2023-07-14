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MONATIK умилил трогательной просьбой от маленькой поклонницы: "Трудно слезы остановить"

Автор
Мария КоробоваМария Коробова
Дата публикации
Просмотры
389
Время на прочтение
1 мин
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MONATIK умилил трогательной просьбой от маленькой поклонницы: "Трудно слезы остановить"

MONATIK

Девочка попросила передать деньги на нашу победу.

Украинский певец MONATIK (Дмитрий Монатик) поделился трогательным письмом, которое получил от маленькой поклонницы после своего концерта.

Семилетняя девочка Алиса из города Сумы написала особую просьбу к любимому артисту. Как показал Монатик в Instagram, школьница вместе с письмом передала ему 500 гривен, которые попросила передать на приближающуюся нашу победу.

"Любой Монатик! Прошу передай маленький вклад в нашу победу! Слава Украине", — написала семилетняя девочка.

MONATIK получил письмо от 7-летней поклонницы / © instagram.com/monatik_official
MONATIK получил письмо от 7-летней поклонницы / Фото: instagram.com/monatik_official

Такое послание от поклонницы тронул артиста, поэтому он сразу обратился в благотворительный фонд и передал сумму на нужды нашего государства.

"Трудно слезы остановить, когда в руки попадают такие письма. Это огромный вклад! Спасибо родителям за такое воспитание. У нас невероятное будущее. Алисочка! Уже все передали. Спасибо за большое сердце, ноты счастья и добрые дела", — поделился певец.

Поступок маленькой украинки также очень умилял пользователей Сети и буквально довел до слез: "Невероятная девочка", "Маленькие дети с большими сердцами", "До слез".

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Дата публикации
Просмотры
389
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