MONATIK умилил трогательной просьбой от маленькой поклонницы: "Трудно слезы остановить"

Девочка попросила передать деньги на нашу победу.
Украинский певец MONATIK (Дмитрий Монатик) поделился трогательным письмом, которое получил от маленькой поклонницы после своего концерта.
Семилетняя девочка Алиса из города Сумы написала особую просьбу к любимому артисту. Как показал Монатик в Instagram, школьница вместе с письмом передала ему 500 гривен, которые попросила передать на приближающуюся нашу победу.
"Любой Монатик! Прошу передай маленький вклад в нашу победу! Слава Украине", — написала семилетняя девочка.
Такое послание от поклонницы тронул артиста, поэтому он сразу обратился в благотворительный фонд и передал сумму на нужды нашего государства.
"Трудно слезы остановить, когда в руки попадают такие письма. Это огромный вклад! Спасибо родителям за такое воспитание. У нас невероятное будущее. Алисочка! Уже все передали. Спасибо за большое сердце, ноты счастья и добрые дела", — поделился певец.
Поступок маленькой украинки также очень умилял пользователей Сети и буквально довел до слез: "Невероятная девочка", "Маленькие дети с большими сердцами", "До слез".
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