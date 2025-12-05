MONATIK устроил шоу в Киеве: танцы Осадчей, шутки о "Евровидении" и пародия на Джамалу

Концерт MONATIK в Киеве / © ТСН

Украинский мультиартист MONATIK, он же Дмитрий Монатик, устроил настоящее незабываемое шоу в Киеве.

Так, еще в начале 2025 года певец объявил о четырех концертных программах в столице в поддержку четвертого сольного альбома «Вічно танцююча людина». И вот 4 декабря заключительное шоу «Музика» отгремело в Национальном академическом театре оперы и балета Украины в сопровождении Национального президентского оркестра в двух действиях с антрактом.

Редакция сайта ТСН.ua также посетила долгожданное событие и присоединилась к сообществу «ритмоловов». Среди них мы увидели KOLA, Екатерину Осадчую, Надю Дорофееву с мужем Мишей Кацуриным, Владимира Дантеса, Олега Гороховского и множество других топовых звезд, блогеров и бизнесменов. Казалось, весь украинский шоу-бизнес собрался потанцевать под любимые песни MONATIK.

Надя Дорофеева с мужем и Олегом Гороховским / © instagram.com/nadyadorofeeva

Дрескод мероприятия — black tie, поэтому в течение вечера невозможно было оторвать взгляда от изысканных вечерних образов гостей. Перед началом концерта поклонники творчества мультиартиста говорили, обнимались и не забывали брать в руки бокалы крепких напитков. И впоследствии зал начинал постепенно наполняться и заряжаться сладким предчувствием магии.

И уже через 20 минут после объявленного начала шоу началось не с громкого хита, а с символической минуты молчания. Только после этого театральный занавес открылся и на сцене появился MONATIK. С первых минут был ощутим масштаб звучания оркестра и зрелищность декораций. Во время Действия I сцену украшала огромная надувная кукла с облаком вместо головы — уже знакомая для фанов фигура.

Концерт MONATIK в Киеве / © ТСН

Но мультиартист времени не терял и сразу раскачал публику песней «Вічно танцююча людина». А после из уст Дмитрия прозвучал монолог в присущем ему стиле. Это и положило начало настоящей драматургии, ведь почти перед каждой следующей композицией звучали чувственные музыкальные стихи. А новый взгляд на песни MONATIK предоставляла профессиональная игра оркестра и бэнда, которая перехватывала дух в течение всего вечера.

Концерт MONATIK в Киеве / © ТСН

Начало шоу не могло обойтись и без своеобразного гимна ритмоловов — песни «РитмоLove». С этого момента некоторые уже поняли, что дальше они не будут сидеть, а будут давать волю танцам, пению и эмоциям. Еще больше будоражил публику MONATIK, который призывал чувствовать ритм с высоко поднятыми руками вверх.

Поэтому в таком приподнятом и заряженном состоянии поклонники встретили следующие песни — I.D. («Ідем Далі»), которая прозвучала сольно без дуэта с OTOY, и «Не мине». Не сдерживаясь, публика начала подхватывать музыкальную эйфорию и танцевала на месте, заряжая всех вокруг.

Концерт MONATIK в Киеве / © ТСН

Концерт MONATIK в Киеве / © ТСН

А вот следующее выступление выдалось довольно чувственным, ведь на сцену к певцу вышла балерина. В пачке и пуантах она захватила своей гибкостью и мастерством под исполнение песни «Назавжди». При этом зал помогал звезде и хлопал в ритм хита, создавая совершенную композицию.

Концерт MONATIK в Киеве / © ТСН

Кульминацией во время Действия І стал зажигательный хит «А що?». MONATIK настолько зажег, что от безумных танцев не удержались даже Екатерина Осадчая и KOLA. На протяжении шоу они сидели рядом и время от времени показывали остальной публике, как надо двигаться. Феерические танцы, пение в унисон и чувства без прикрас с мыслями об Одессе — все это соединение этого выступления.

Концерт MONATIK в Киеве / © ТСН

Вдруг после такого эмоционального номера на сцену вышла девушка из бэнда артиста. Именно она в свое время раскачала публику вирусной «разминкой» на одном из предыдущих шоу цикла во Дворце спорта. А это шоу не стало исключением. Поэтому когда уже мышцы рук и бедер были готовы к дальнейшим взрывным хитам, MONATIK спел «Так вмієш лиш ти».

Концерт MONATIK в Киеве / © ТСН

Новым сюрпризом для зрителей стало появление оперной певицы. Прямо из зала она начала исполнять композицию «Про тебе», которую Дмитрий записал с группой KAZKA. Вместо него в этот вечер щедрые овации сорвал именно голос оперной дивы, который заворожил всех.

Концерт MONATIK в Киеве / © ТСН

Интересного звучания MONATIK также предоставил дуэтной песни с Phil it «Спогади» и «If you know what I mean» с Надей Дорофеевой. Звезда, как и в предыдущих песнях, зажигал профессиональными танцами и невероятным вокалом с новой обработкой благодаря сопровождению оркестра и собственным музыкантам. Но артисты, с которыми были записаны эти хиты, на сцену так и не вышли.

Вскоре после этого, чтобы прийти в себя от услышанного и увиденного, был объявлен антракт. Сцену снова закрыл занавес.

Концерт MONATIK в Киеве / © ТСН

Концерт MONATIK в Киеве / © ТСН

Но гости не скучали — кто-то снова стал в длинную очередь за напитками, кто-то радовался редкой встрече, кто-то наслаждался интерьером оперы и фотографировался, а другие же имели возможность приобщиться к благотворительности. Все потому, что сразу при входе у специальных стендов представители фонда «Таблеточки» собирали на лечение детям, которые борются с раком.

20 минут промелькнули довольно быстро и с еще большим ожиданием Действия II, на сцене которого уже произошла смена декораций. Эта часть шоу началась с еще одного сюрприза. Так, для исполнения хита «Вимолив» MONATIK пригласил Jerry Heil. В пышном платье она с коллегой поднялась над сценой на специальной платформе. Вместе артисты очаровали публику, а Дмитрий пожелал Jerry Heil успехов на нацотборе на «Евровидении-2026» со словами: «Мала, палай — „Евровидение“ разрывай».

Концерт MONATIK в Киеве / © ТСН

Концерт MONATIK в Киеве / © ТСН

Концерт MONATIK в Киеве / © ТСН

Далее в программе были хиты «Те, від чого без тями», «Сильно» та «Мокра». И это было то, что надо, для очередных драйвовых движений и подпевания в унисон. И снова Екатерина Осадчая и KOLA давали мастер-класс по танцам. Кстати, между выступлениями одна из присутствующих в зале женщин вынесла мультиартисту на сцену зимний букет из веточек елки.

Концерт MONATIK в Киеве / © ТСН

Но кроме поклонников, безграничную благодарность Дмитрий выразил своей семье, которая присутствовала в зале. В то же время исполнитель растрогал своим счастьем от того, что его семья расширяется. И дальше исполнил «Люди… Камені…».

И как и раньше, MONATIK не обошел еще одну свою традицию — знакомство с поклонниками. Так, прямо со сцены он обратился к случайной паре. Во время диалога выяснилось, что супруги вместе уже 19 лет еще с университетских лет. Словом, шутка за шуткой в непринужденном разговоре перерос в исполнение песни «Кожний раз».

Концерт MONATIK в Киеве / © ТСН

Полностью погруженный в атмосферу зал уже дошел до уровня «танцуй, будто никто не видит», когда стулья точно не нужны, а пространства уже было и мало. В таком же драйвовом настроении поклонники встречали MONATIK с песнями «LOVE IT ритм» и «Кружить». А между тем мультиартист признался в чувствах к Киеву.

Концерт MONATIK в Киеве / © ТСН

Концерт MONATIK в Киеве / © ТСН

Ивот опять дует! Из-под сцены на специальном подъемнике к MONATIK и зрителям поднялась Джамала. В свое время она записала с ним трогательную песню «Кличу». Поэтому поклонники просто глаз не отрывали от такого яркого и танцевального исполнения этого хита. Гармония, нежность и безусловная любовь к музыке просто бушевали в воздухе.

Концерт MONATIK в Киеве / © ТСН

Концерт MONATIK в Киеве / © ТСН

Но в конце выступления снова не обошлось без шуток. В частности, о “Евровидении”, когда Дмитрий поинтересовался у нынешнего музыкального продюсера Джамалы, „почему она не звонила ему“ с предложением присоединиться к конкурсу. Такой диалог превратился в забавную сценку артистов, которые свои реплики напевали. А уже потом Дмитрий попытался спародировать голос коллеги. После этого звезды обменялись теплыми словами поддержки и благодарности. А мультиартист признался, что даже почувствовал мурашки по коже.

Следующим должна была бы быть совместная песня мультиартиста с KOLA «127». Но певица выбрала на этот раз отдать все внимание только MONATIK, а сама танцевала и подпевала из зрительного зала. За этим был еще один трек «Музика», строки которого будто суммировали главную цель этого вечера в такие непростые времена — «от душевной боли и отчаяния спасает музыка, именно музыка».

Концерт MONATIK в Киеве / © ТСН

Концерт MONATIK в Киеве / © ТСН

Но на этом не все. Особым моментом шоу стало обращение MONATIK к покойному отцу. В нем Дмитрий рассказал о непростых вызовах, неопределенности, страхах и одновременно жажде жизни. Кроме того, попросил родного человека «чаще приходить во сне» и помогать беречь семью от бед. А последние аккорды, когда раздался смех отца звезды в записи, довели зрителей до слез.

Концерт MONATIK в Киеве / © ТСН

Концерт MONATIK в Киеве / © ТСН

На такой ноте и песней на бис «SweetLove» завершился концерт Дмитрия Монатика в Киеве. В то же время со сцены мультиартист выразил благодарность всем, кто был причастен к созданию незабываемого шоу, а также Вооруженным Силам Украины и своей семье. И конечно, символично прозвучало «Слава Украине!» — «Героям слава!». И занавес закрылся… Именно так — в атмосфере единства, благодарности и живых эмоций — и подошел к концу этот вечер музыки.

Концерт MONATIK в Киеве / © ТСН

Концерт MONATIK в Киеве — жена и двое сыновей звезды / © ТСН