MONATIK устроил зажигательные танцы с Зарицкой посреди поля и удивил их летним дуэтом

MONATIK и Александра Зарицкая / © пресс-служба MONATIK

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Украинский певец MONATIK представил зажигательную дуэтную песню с солисткой группы KAZKA Александрой Зарицкой.

Совместная композиция артистов получила название "Про тебе". Трек вошел в четвертый сольный альбом Дмитрия Монатика "Вічно танцююча людина". В песне исполнители объединили свои голоса, которые тонко переплетаются в исповеди о самом ценном: близости, памяти и тех мгновениях, которые остаются навсегда.

"Создавая альбом "Вічно танцююча людина", я формировал комьюнити людей, близких мне морально и по духу. Саша - именно из таких. В песне "Про тебе" я услышал ее вокал: сексуальный, с элементами флирта и соблазна. Надеемся, эта песня станет саундтреком летнего свидания", - делится MONATIK.

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Артисты уже и представили клип на песню, в котором устроили зажигательные танцы посреди поля. Режиссером видеоработы стал Руслан Махов. Он создал яркую визуальную историю о ритмолове - людях, которые ищут и находят вдохновение и свободу в танце.

"Этот трек как ненавязчивый легкий летний флирт, когда заказываешь пьянящий холодный коктейль в летнюю жару и без стеснения идешь танцевать с незнакомцем", - комментирует работу Александра Зарицкая.

Напомним, недавно Jerry Heil представила клип на свою англоязычную композицию LOVE ME HARD. Артистка сняла настоящий эротический хоррор.