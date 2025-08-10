MONATIK в день рождения супруги показал трогательные фото с ней и как они менялись

Дмитрий Монатик с женой и сыновьями / © instagram.com/irishamonatik

Украинский певец MONATIK, он же Дмитрий Монатик, чувственно поздравил жену с особым праздником.

Сегодня, 10 августа, Ирина Монатик празднует день рождения. Артист в фотоблоге вспомнил яркие моменты из супружеской жизни и поделился совместными фото разной давности. На фотографиях Ирина предстает не только с лвозлюбленным, но и также наедине и с детьми.

В публикации под счастливыми снимками Дмитрий посвятил своей имениннице несколько строк, которые выражают искренние чувства к ней:

Мої внутрішні таракани

могли б мене вже давно зʼїсти…

Я виявився для них занадто смачним.

І тільки ти в курсі, як їх труїти,

щоб ми могли далі летіти

віршованим, теплим небом нічним.

Ніжним, глибоким поглядом здатна

забрати мене в солодке забуття.

І я не хочу ніколи вертатись у реальність.

Ти — реально нереальна. Ти — все моє життя.

С днем рождения, моя любимая

Ирина Монатик / © instagram.com/monatik_official

Ирина Монатик с сыном / © instagram.com/monatik_official

Ирина Монатик с сыновьями / © instagram.com/monatik_official

Ирина уже отреагировала на щемящее поздравление возлюбленного с особым трепетом: "И я тебя люблю безгранично".

Напомним, недавно MONATIK впервые показал лицо самого младшего 7-месячного сына.