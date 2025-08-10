ТСН в социальных сетях

MONATIK в день рождения супруги показал трогательные фото с ней и как они менялись

Артист посвятил возлюбленной трогательное стихотворение.

Валерия Гажала
Дмитрий Монатик с женой и сыновьями

Дмитрий Монатик с женой и сыновьями / © instagram.com/irishamonatik

Украинский певец MONATIK, он же Дмитрий Монатик, чувственно поздравил жену с особым праздником.

Сегодня, 10 августа, Ирина Монатик празднует день рождения. Артист в фотоблоге вспомнил яркие моменты из супружеской жизни и поделился совместными фото разной давности. На фотографиях Ирина предстает не только с лвозлюбленным, но и также наедине и с детьми.

В публикации под счастливыми снимками Дмитрий посвятил своей имениннице несколько строк, которые выражают искренние чувства к ней:

Мої внутрішні таракани
могли б мене вже давно зʼїсти…
Я виявився для них занадто смачним.
І тільки ти в курсі, як їх труїти,
щоб ми могли далі летіти
віршованим, теплим небом нічним.
Ніжним, глибоким поглядом здатна
забрати мене в солодке забуття.
І я не хочу ніколи вертатись у реальність.
Ти — реально нереальна. Ти — все моє життя.

С днем рождения, моя любимая

Ирина Монатик / © instagram.com/monatik_official

Ирина Монатик / © instagram.com/monatik_official

Дмитрий Монатик с женой / © instagram.com/monatik_official

Дмитрий Монатик с женой / © instagram.com/monatik_official

Дмитрий Монатик с женой / © instagram.com/monatik_official

Дмитрий Монатик с женой / © instagram.com/monatik_official

Дмитрий Монатик с женой / © instagram.com/monatik_official

Дмитрий Монатик с женой / © instagram.com/monatik_official

Ирина Монатик с сыном / © instagram.com/monatik_official

Ирина Монатик с сыном / © instagram.com/monatik_official

Ирина Монатик с сыновьями / © instagram.com/monatik_official

Ирина Монатик с сыновьями / © instagram.com/monatik_official

Ирина уже отреагировала на щемящее поздравление возлюбленного с особым трепетом: "И я тебя люблю безгранично".

Напомним, недавно MONATIK впервые показал лицо самого младшего 7-месячного сына.

