- Дата публикации
-
- Категория
- Гламур
- Количество просмотров
- 156
- Время на прочтение
- 1 мин
MONATIK в день рождения супруги показал трогательные фото с ней и как они менялись
Артист посвятил возлюбленной трогательное стихотворение.
Украинский певец MONATIK, он же Дмитрий Монатик, чувственно поздравил жену с особым праздником.
Сегодня, 10 августа, Ирина Монатик празднует день рождения. Артист в фотоблоге вспомнил яркие моменты из супружеской жизни и поделился совместными фото разной давности. На фотографиях Ирина предстает не только с лвозлюбленным, но и также наедине и с детьми.
В публикации под счастливыми снимками Дмитрий посвятил своей имениннице несколько строк, которые выражают искренние чувства к ней:
Мої внутрішні таракани
могли б мене вже давно зʼїсти…
Я виявився для них занадто смачним.
І тільки ти в курсі, як їх труїти,
щоб ми могли далі летіти
віршованим, теплим небом нічним.
Ніжним, глибоким поглядом здатна
забрати мене в солодке забуття.
І я не хочу ніколи вертатись у реальність.
Ти — реально нереальна. Ти — все моє життя.
С днем рождения, моя любимая
Ирина уже отреагировала на щемящее поздравление возлюбленного с особым трепетом: "И я тебя люблю безгранично".
Напомним, недавно MONATIK впервые показал лицо самого младшего 7-месячного сына.