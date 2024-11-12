MONATIK в Киеве открыл выставку картин и арт0объектов: как прошла презентация

Украинский артист MONATIK в сотрудничестве с художественным проектом KOTO в Киеве открыл выставку картин и арт-объектов.

Сейчас же предлагаем узнать, как прошла закрытая презентация. Приглашение на событие гости получили в виде желтого куба — символа мероприятия, который нужно было сложить как головоломку, чтобы открыть информацию о месте и времени мероприятия.

Выставка картин и арт-объектов MONATIK / Фото: пресс-служба MONATIK

Презентация длилась более восьми часов и превратилась в театрализованное представление. Посетители погрузились в мир искусства под сопровождение актеров из Киевской муниципальной академии эстрадного и циркового искусства, а сценарии каждой картины и арт-объекта были написаны Дмитрием Монатиком. Главным атрибутом выставки стал батискаф, который позволил зрителям погрузиться в глубины фантазии.

Выставка картин и арт-объектов MONATIK / Фото: пресс-служба MONATIK

Гостями мероприятия стали знаменитости, среди которых Маша Ефросинина, Надя Дорофеева и Миша Кацурин, Антон Тимошенко, Женя Янович, Юрий Горбунов и Катя Осадчая, Григорий Решетник, Владимир Дантес и Даша Кацурина, Позитив, Филипп Коляденко, Саша Терен, alyona alyy Квиткова, Евгений Кошевой, Алан Бадоев, Фагот, Антон Птушкин, Владимир Завадюк, ROXOLANA, Соня Плакидюк и многие другие. Всего мероприятие посетило более 400 человек.

Выставка картин и арт-объектов MONATIK / Фото: пресс-служба MONATIK

Выставка является важным этапом развития MONATIK как художника. Артист хочет продемонстрировать, что у творчества нет границ, а каждая новая форма — это еще один способ самовыражения и коммуникации со зрителем.

Выставка картин и арт-объектов MONATIK / Фото: пресс-служба MONATIK

Событие продлится в Киеве до 24 ноября. У него благотворительная цель. Каждый желающий посетить выставку должен внести вклад в фонд "Tabletochki", который поддерживает детей, что борются с раком.

Выставка картин и арт-объектов MONATIK / Фото: пресс-служба MONATIK

Напомним, вскоре MONATIK станет отцом в третий раз. Недавно артист заговорил о поле будущего ребенка, а также рассекретил, когда его жена будет рожать.

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