MONATIK в смешной шапочке с акулой вспомнил, как играл со своими маленькими сыновьями: "Я так за вами скучаю"

Украинский мультиартист Дмитрий Монатик поделился с фанами фото и видео, на которых изображен со своей семьей.

В июле Дмитрий Монатик вернулся в Украину, дал концерт в киевском метро на "Майдане Незалежности" и продолжает выступать для украинцев.

А вот семья певца – жена Ирина и двое маленьких сыновей Даниил и Платон остались за границей. На странице в Instagram Монатик признался, что очень соскучился по родным. Артист поделился фото и видео, на которых изображен вместе с семьей, а также поделился домашним роликом, где играл с детьми.

"Я так за вами сумую… Без вас я не живу - існую… Збагнув на сто відсотків, що життя є там, де ви… І разом нас я уявляю… згадую… Я прогнозую…" — сопроводил таким текстом кадры с семьей Монатик.

Для просмотра фото и видео листайте влево

Поклонники Монатика признались, что очень хорошо его понимают и пожелали, чтобы семья как можно быстрее снова была вместе: "Боже, какое это мучение, эта разлука. Пусть все любящие сердца будут вместе", "какие вы прекрасные, хочется, чтобы всегда были вместе", "Дмитрий, я уверена, что скоро кончится война и вы снова будете вместе. Вы лучшая семья", "Столько сейчас в разлуке родных".

Читайте также: