MONATIK вернулся в танцевальное прошлое и устроил увлекательное шоу в театре

Украинский мультиартист MONATIK объявил о возвращении в танцевальное прошлое.

С началом полномасштабной войны исполнитель вообще прекратил думать о танцах, ведь это было вообще не ко времени. В прошлом году знаменитость начал задумываться о возвращении к своему любимому жанру – танцевальной музыке. Желание артиста только усилили спектакль "Конотопская ведьма" от режиссера Ивана Урицкого и "Кабаре" Елены Коляденко. Окончательной каплей для MONATIK стало желание его сыновей пойти на танцы.

Фото со съемок клипа MONATIK

Артист запланировал выпустить четвертый студийный альбом "Вічно танцююча людина". В частности, 25 марта MONATIK уже запремьерил одноименный трек с пластинки, а также клип к нему, где приняли участие немало молодых талантливых танцоров.

Фото съемок клипа MONATIK

"С очень большим переживанием я объявлял кастинг танцоров в новую видеоработу. Я знал, что многие профессионалы уехали за границу и мало кто остался. Но пришло почти пол тысячи человек и это дало вдохновение и понимание, что мы двигаемся в правильном направлении. В том направлении, в котором мы лучше всего понимаем", – поделился артист.

Режиссером танцевального клипа MONATIK стала Юлия Паскаль. Она поделилась, что у них с певцом сразу было одинаковое видение будущего видео. Также режиссер объяснила, что именно они из MONATIK хотели донести клипом "Вічно танцююча людина".

Фото съемок клипа MONATIK

"В этой работе мы стремились создать синергию разных видов искусства, которые несут очень разные люди, характеры и темперамент, мысли и опыт. Она полна символизмом и силой, стремлением создавать, несмотря на все. Это наша культура, которая должна существовать, должна вдохновлять, потому что полна энергией жизни. Танцем и стилем мы проявили характер и танцоры раскрылись в импровизации. Дух "Вічно танцюючої людини" — о силе преобразования и рождения нового", — отметила Паскаль.

Фото со съемок клипа MONATIK

Напомним, недавно MONATIK представил клип, который снял прямо в бомбоубежище театра. Это был своеобразный приквел к видео "Вічно танцюючої людини".

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