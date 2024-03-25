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MONATIK вернулся в танцевальное прошлое и устроил увлекательное шоу в театре

MONATIK вернулся в танцевальное прошлое и устроил увлекательное шоу в театре

Фото со съемок клипа MONATIK

Артист представил новый трек, а также клип к нему.

Украинский мультиартист MONATIK объявил о возвращении в танцевальное прошлое.

С началом полномасштабной войны исполнитель вообще прекратил думать о танцах, ведь это было вообще не ко времени. В прошлом году знаменитость начал задумываться о возвращении к своему любимому жанру – танцевальной музыке. Желание артиста только усилили спектакль "Конотопская ведьма" от режиссера Ивана Урицкого и "Кабаре" Елены Коляденко. Окончательной каплей для MONATIK стало желание его сыновей пойти на танцы.

Фото со съемок клипа MONATIK / ©
Фото со съемок клипа MONATIK

Артист запланировал выпустить четвертый студийный альбом "Вічно танцююча людина". В частности, 25 марта MONATIK уже запремьерил одноименный трек с пластинки, а также клип к нему, где приняли участие немало молодых талантливых танцоров.

Фото съемок клипа MONATIK / ©
Фото съемок клипа MONATIK

"С очень большим переживанием я объявлял кастинг танцоров в новую видеоработу. Я знал, что многие профессионалы уехали за границу и мало кто остался. Но пришло почти пол тысячи человек и это дало вдохновение и понимание, что мы двигаемся в правильном направлении. В том направлении, в котором мы лучше всего понимаем", – поделился артист.

Режиссером танцевального клипа MONATIK стала Юлия Паскаль. Она поделилась, что у них с певцом сразу было одинаковое видение будущего видео. Также режиссер объяснила, что именно они из MONATIK хотели донести клипом "Вічно танцююча людина".

Фото съемок клипа MONATIK / ©
Фото съемок клипа MONATIK

"В этой работе мы стремились создать синергию разных видов искусства, которые несут очень разные люди, характеры и темперамент, мысли и опыт. Она полна символизмом и силой, стремлением создавать, несмотря на все. Это наша культура, которая должна существовать, должна вдохновлять, потому что полна энергией жизни. Танцем и стилем мы проявили характер и танцоры раскрылись в импровизации. Дух "Вічно танцюючої людини" — о силе преобразования и рождения нового", — отметила Паскаль.

Фото со съемок клипа MONATIK / ©
Фото со съемок клипа MONATIK

Напомним, недавно MONATIK представил клип, который снял прямо в бомбоубежище театра. Это был своеобразный приквел к видео "Вічно танцюючої людини".

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