MONATIK вместе с Дантесом, Бабкиным и KAZKA записал рождественский трек "За одним столом"

В канун великого праздника Рождества MONATIK, Сергей Бабкин, KAZKA, DANTES, Alina Pash, ROXOLANA и Богдан Купер выпустили совместную музыкальную коллаборацию "За одним столом".

Идея такого музыкального эксперимента принадлежит Дмитрию Монатику, а записать трек он решил, услышав его демо-версию от Богдана Купера – одного из победителей творческой инициативы Art During The War, которую MONATIK запустил в начале войны, чтобы собственными финансовыми грантами поддерживать молодых талантливых украинцев.

Когда Монатик находился в благотворительном туре ART Оборона в поддержку Украины, на своих концертах он приглашал выступить друзей-артистов. Так, на концертах вместе с Монатиком пели Сергей Бабкин, KAZKA, DANTES, Alina Pash, ROXOLANA. Именно с ними Дмитрий решил записать праздничную композицию.

Как отметил Монатик, эта песня о добре, сплоченности украинского духа, объединенности нашей нации и вере в совсем скоро победу Украины.

Все средства с монетизации прослушиваний на всех стриминговых платформах и по просмотру видео лирик-композиции на YouTube будут выделены крупнейшему детскому госпиталю Украины "Охматдет".

Впервые артисты представят LIVE композицию "За одним столом" в рамках рождественского вечера "Ти не один", который состоится в эфире телеканала ТЕТ 25 декабря в 21:00.

Напомним, что в начале декабря Дмитрий Монатик порадовал поклонников кавер-версией на легендарный хит выдающегося Николая Мозгового "Дивна ніч".

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