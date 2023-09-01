MONATIK вместе с женой в вышиванках и с цветами отвели сыновей в школу

Украинский певец MONATIK вместе с женой Ириной отвел двух сыновей Платона и Даниила в школу в День знаний.

Уже доброй традицией среди школьников стало одевать вышиванку 1 сентября, поэтому и звездная семья не стала исключением. MONATIK и его жена одели сыновей в красивые национальные рубашки, а также сами оделись в стильные украинские вышиванки. Платон и Даниил позировали рядом с родителями с портфелями и цветами.

Фотографией в праздничное утро артист поделился на своей странице в Instagram, а также поздравил учителей, родителей и школьников с началом нового учебного года.

MONATIK с женой и сыновьями / Фото: instagram.com/monatik_official

"Обучение для жизни… светлой и хорошей жизни... Всех с Днем знаний! Дети, хорошего вам учебного года, насколько это только возможно в наших реалиях. Родители, сил вам и терпения. Учителя, благодарим вас за смелость и жажду создавать наше яркое будущее! Спасибо ВСУ за то, что большинство школ открыли свои двери и дети пошли в школу офлайн! Верим и все вместе работаем для того, чтобы в ближайшее время каждая украинская школа открыла свои двери и проводила уроки под мирным небом", — написал на своей странице MONATIK.

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