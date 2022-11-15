MONATIK во время массированного ракетного обстрела Украины спел в бомбоубежище "Охматдета"

Украинский исполнитель Дмитрий Монатик (MONATIK) выступил в детской больнице "Охматдет" в Киеве во время массированного ракетного обстрела Украины.

Певец недавно вернулся в Киев и продолжил делать благотворительные концерты в родной стране. Так, Дмитрий наведался к детям, которые находятся в больнице. Во время концерта артиста в медучреждении началась воздушная тревога и слышны взрывы.

Фото: instagram.com/monatik_official

Впрочем, даже это не помешало Монатике продолжить выступление – вместе с пациентами и персоналом больницы они спустились в бомбоубежище.

Фото: instagram.com/monatik_official

Фото и видео с выступлением артиста появились на странице MONATIK и "Охматдете" в Instagram. Дмитрий также сделал групповое селфи вместе с маленькими пациентами больницы.

Фото: instagram.com/monatik_official

Напомним, ранее певица Светлана Тарабарова рассказала, как ее подруга позвонила ей во время взрыва в столице.

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