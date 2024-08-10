MONATIK восхитил фото с беременной женой и поздравил ее с особым праздником

Артист адресовал избраннице теплые слова.
Украинский мультиартист Дмитрий Монатик, он же MONATIK, сообщил о важном празднике в его семье. Жена исполнителя отмечает день рождения.
По случаю важной даты артист посвятил возлюбленной пост в Instagram. MONATIK опубликовал нежное черно-белое фото с женой, которая ждет рождения третьего ребенка. Также артист адресовал Ирине теплые слова с поздравлениями и пожеланиями. Певец поблагодарил избраннице за каждый миг рядом и отметил, что она – его жизнь.
"С днем рождения! Спасибо тебе за каждый день, за каждую ночь. Ты — вся моя жизнь", — написал исполнитель.
Кроме того, MONATIK написал адресованной жене стихотворение, в котором выразил свои чувства.
Не біжи так швидко, зачекай…
Ти завжди чистіша від води.
Якщо так, то випити дай.
Небо ти до неї відведи…
Якщо так, то що я без води?
Я пустеля, що стелю вивчає.
Швидший вітру я, та швидша ти.
Швидше ти збудуєш всі мости.
Швидше за тобою буду йти…
Швидше я від болю буду йти.
Там буде полум'я.
Лише твоє ім'я.
Вічно під шкірою.
Ти швидка, але невтомний я.
Коли так…
Коли так, то ти швидка моя.
І навіть якщо небо розбилось,
І сліди всі замело снігом,
Якщо час посміє твоє ім'я загубити…
(Час не зможе стерти твоє ім'я)
І навіть якщо земля згасає
І на ній ні душі вже немає,
Я тебе не забуду.
Я тебе знайду.
Я тебе дожену і буду любити.
Я тебе знайду і буду любити.
Вічно
Напомним, недавно MONATIK объявил важную новость. Жена исполнителя ждет рождения третьего ребенка.
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