MONATIK восхитил фото с беременной женой и поздравил ее с особым праздником

Украинский мультиартист Дмитрий Монатик, он же MONATIK, сообщил о важном празднике в его семье. Жена исполнителя отмечает день рождения.

По случаю важной даты артист посвятил возлюбленной пост в Instagram. MONATIK опубликовал нежное черно-белое фото с женой, которая ждет рождения третьего ребенка. Также артист адресовал Ирине теплые слова с поздравлениями и пожеланиями. Певец поблагодарил избраннице за каждый миг рядом и отметил, что она – его жизнь.

"С днем рождения! Спасибо тебе за каждый день, за каждую ночь. Ты — вся моя жизнь", — написал исполнитель.

MONATIK с женой / Фото: instagram.com/monatik_official

Кроме того, MONATIK написал адресованной жене стихотворение, в котором выразил свои чувства.

Не біжи так швидко, зачекай…

Ти завжди чистіша від води.

Якщо так, то випити дай.

Небо ти до неї відведи…

Якщо так, то що я без води?

Я пустеля, що стелю вивчає.

Швидший вітру я, та швидша ти.

Швидше ти збудуєш всі мости.

Швидше за тобою буду йти…

Швидше я від болю буду йти.

Там буде полум'я.

Лише твоє ім'я.

Вічно під шкірою.

Ти швидка, але невтомний я.

Коли так…

Коли так, то ти швидка моя.

І навіть якщо небо розбилось,

І сліди всі замело снігом,

Якщо час посміє твоє ім'я загубити…

(Час не зможе стерти твоє ім'я)

І навіть якщо земля згасає

І на ній ні душі вже немає,

Я тебе не забуду.

Я тебе знайду.

Я тебе дожену і буду любити.

Я тебе знайду і буду любити.

Вічно

Напомним, недавно MONATIK объявил важную новость. Жена исполнителя ждет рождения третьего ребенка.

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