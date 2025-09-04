MONATIK восхитил музыкальным трейлером альбома и заинтриговал неожиданными дуэтами

MONATIK / © пресс-служба MONATIK

Украинский певец MONATIK, он же Дмитрий Монатик, восхитил музыкальным трейлером четвертого сольного альбома и заинтриговал неожиданными дуэтами.

Артист продолжает представлять пластинку "Вічно танцююча людина", над которой работал в течение шести лет. Исполнитель уже представил три части альбома, остается только четвертая - завершающая. Эта премьера запланирована на 9 сентября.

Сейчас же артист представил музыкальный трейлер, в котором анонсирует свои коллаборации с артистами на будущей пластинке. Среди музыкальных дуэтов MONATIK в альбоме: Надя Дорофеева, KOLA, Владимир Дантес, Алексей Дурнев, Алина Паш, OTOY, ROXOLANA, Phil It и KAZKA.

"Вместе с командой мы хотели подойти к презентации пластинки так, как любим больше всего - концептуально и с душой. Когда дизайнер презентует новую коллекцию - он снимает ролик. Когда режиссер готовит фильм - интригует трейлером. А я сегодня приглашаю вас в путешествие "В.Т.Л." и показываю музыкальный трейлер альбома. В нем главные герои - вдохновляющее комьюнити: друзья, артисты, с которыми мы создали дуэты, и все, кто поддержал это путешествие. Спасибо, что стали неотъемлемой его частью", - комментирует певец.

