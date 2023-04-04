MONATIK восхитил украинскоязычной версией своего хита "Каждый раз": "Мурашки всю песню"

Артист и дальше будет переводить русскоязычные хиты на украинский.

Украинский певец MONATIK порадовал своих поклонников приятной новинкой. Исполнитель перевел на украинский свой русскоязычный хит "Каждый раз", который теперь называется "Кожний раз".

Отметим, композицию артист выпустил еще в 2019 году, она вошла в альбом "LOVE IT ритм". Когда Россия напала на Украину, MONATIK отказался от всего российского, а свои хиты переводит теперь на украинский.

"После того, как несказанно злой и взбалмошный сосед нашей страны сломал и затопил все вокруг, MONATIK решил сделать ремонт своих композиций и перевыпустить легендарные песни на родном украинском языке. Первой из них стала — "Каждый раз", — говорится в описании к песне.

В комментариях поклонники музыканта были приятно удивлены. Пользователям понравилась украиноязычная версия песни, и они просят поскорее перевести и другие треки.

Прослушала несколько раз и кажется, что так и было с самого начала. Браво! Прекрасная песня получила новое дыхание

Это невероятно услышать эту песню на украинском! Продолжайте так в этом духе!

Мурашки всю песню! Это невероятно!

Напомним, ранее MONATIK публиковал видео, где пытается перевести трек "УВЛИУВТ". Артист показал, как ему удается подарить композициям новое дыхание.

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