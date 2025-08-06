MONATIK впервые показал лицо самого младшего 7-месячного сына

MONATIK / © instagram.com/monatik_official

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Украинский певец MONATIK, он же Дмитрий Монатик, впервые показал лицо самого младшего сына.

Артист в третий раз стал отцом в декабре 2024 года. С тех пор исполнитель успел рассекретить имя мальчика, которого назвали Леоном, а также показать фото с ним. Правда, певец и его жена Ирина все же держали подальше лицо третьего ребенка от посторонних глаз.

MONATIK с самым младшим сыном / © instagram.com/monatik_official

А это же наконец Дмитрий Монатик сделал исключение. Артист поделился серией фотографий, на которых и засветил лицо уже довольно подросшего Леона. Исполнитель держал мальчика на руках, а тот, в свою очередь, сладко прижался к плечу папы.

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MONATIK с самым младшим сыном / © instagram.com/monatik_official

Также MONATIK опубликовал фото и со старшими сыновьями. Артист вместе с Даниилом и Платоном сделал селфи в лифте. На снимке дети певца были изображены в забавных образах.

MONATIK со старшими сыновьями / © instagram.com/monatik_official

Отметим, Дмитрий и Ирина Монатики являются многодетными родителями. Супруги воспитывают троих сыновей. Старший Платон родился в 2015 году, средний Даниил - в 2018-м, а младший Леон - в 2024-м.

Напомним, недавно MONATIK устроил фурор в "Украинском доме". Редакция сайта ТСН.ua побывала на концерте артиста и предлагает посмотреть, каким было мероприятие.