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MONATIK впервые показал лицо самого младшего 7-месячного сына
MONATIK более полугода назад в третий раз стал отцом. Хотя сыночка артист и показывал, но его лицо скрывал от посторонних глаз.
Украинский певец MONATIK, он же Дмитрий Монатик, впервые показал лицо самого младшего сына.
Артист в третий раз стал отцом в декабре 2024 года. С тех пор исполнитель успел рассекретить имя мальчика, которого назвали Леоном, а также показать фото с ним. Правда, певец и его жена Ирина все же держали подальше лицо третьего ребенка от посторонних глаз.
А это же наконец Дмитрий Монатик сделал исключение. Артист поделился серией фотографий, на которых и засветил лицо уже довольно подросшего Леона. Исполнитель держал мальчика на руках, а тот, в свою очередь, сладко прижался к плечу папы.
Также MONATIK опубликовал фото и со старшими сыновьями. Артист вместе с Даниилом и Платоном сделал селфи в лифте. На снимке дети певца были изображены в забавных образах.
Отметим, Дмитрий и Ирина Монатики являются многодетными родителями. Супруги воспитывают троих сыновей. Старший Платон родился в 2015 году, средний Даниил - в 2018-м, а младший Леон - в 2024-м.
Напомним, недавно MONATIK устроил фурор в "Украинском доме". Редакция сайта ТСН.ua побывала на концерте артиста и предлагает посмотреть, каким было мероприятие.