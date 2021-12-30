MONATIK впервые привез сыновей в США и показал, как они вместе проводят время

Артист вместе с семьей встретит Новый год в Соединенных Штатах.
Украинский мультиартист Дмитрий Монатик вместе с семьей отправился в США.
Там исполнитель совместит полезное с приятным – поработает и встретит Новый год. Интересно, что в это путешествие Дмитрий вместе с женой Ириной взяли сыновей – Даниила и Платона. Это впервые, когда мальчики побывали со звездным отцом в США.
Сейчас семья наслаждается отдыхом в Майами, где отпразднует грядущий праздник. На странице в Instagram Монатик поделился яркими фото с семьей из музея искусств под открытым небом Wynwood Walls.
"Так мечтал малым показать мое любимое творческое место и наконец-то это произошло! Новые блокноты уже списаны новыми идеями. Путешествие только начинается!" – подписал снимки счастливый отец.
В свою очередь жена Дмитрия Ирина также запостила в фотоблоге семейное фото и подписала его так:
"Как же мы счастливы, что музыка любого Димы привела нас и за океан. И наша общая мечта сбывается – мы привезли наших лучших друзей с собой. Данечка и Платошик в восторге, ведь здесь много искусства".
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