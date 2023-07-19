MONATIK впервые признался, где находятся его жена и сыновья, и за какой счет они живут

Украинский музыкант Дмитрий Монатик впервые рассказал, где находятся его жена Ирина и сыновья Платон и Даниил.

Как известно, незадолго до начала полномасштабной войны Монатик с семьей уехал в отпуск за границу. Когда россия вторглась в Украину, семья некоторое время все еще находилась за границей. Но потом Монатик вернулся домой. Впрочем, по словам артиста, его жена и сыновья остались в Европе:

"Они сейчас учатся в Англии, закончили первый класс. И мы приняли взвешенное четкое решение, что семья возвращается в Украину и сыновья будут учиться в Киеве. Так как я мечтал когда-то", – признался Дмитрий в программе "Слава+".

Он объяснил, что это решение для них с супругой было непростым, поскольку они переживают за ментальное здоровье своих детей. Однако был один фактор, который убедил родителей воссоединиться:

"Это эмоциональные качели. С одной стороны ты как отец и как мама, Ириша, переживаешь за ментальное здоровье детей. Вообще за них переживаешь. Хочется, чтобы у них спокойное детство было. А с другой стороны, где же это главное правило семьи, – все боли и радости проходить вместе. Тогда это неправильно. Мы к этому пришли. Это было сложное решение. Мы должны проходить и сложные и хорошие времена вместе", – прокомментировал исполнитель.

Дмитрий Монатик с женой и сыновьями / Фото: instagram.com/irishamonatik

Пока его родные еще за границей, Монатик живет в их доме за городом. Но когда они вернутся в Украину, будут проживать в квартире в Киеве, ведь детям так будет легче добираться в школу. Ирина и Дмитрий договорились, что в случае воздушной тревоги будут спускаться в паркинг.

Также Монатик признался, как зарабатывает во время войны. В частности, артист отметил, что немного прибыль приносит роялти – выплаты артистам, когда их треки звучат на радио, ТВ, в публичных местах:

"Сейчас, слава богу, немного начинает в Украине развиваться система роялти. Она начинает работать и я думаю, что с годами она будет еще лучше. Это небольшие деньги, но хоть что-то. Работает студия, оттуда немножко идет. Зарабатываем как продакшн. Концерты вообще не те деньги, учитывая, что мы стараемся как можно больше собрать сегодня на помощь. Они, прежде всего, благотворительные. Корпоративы тоже есть, их не много, но они держат на плаву", – признался артист.

Дмитрий Монатик с женой и сыновьями / Фото: instagram.com/monatik_official

Также Дмитрий поделился, что он с семьей живет сейчас за счет финансовой подушки, которая у них была до начала полномасштабного вторжения. По словам Монатика, сейчас ему лично хватает около тысячи долларов для жизни. На жизнь семьи в Англии артист тратит около двух тысяч фунтов (около 100 тыс. грн) в месяц.

Напомним, неделю назад MONATIK прямо посреди улицы Днепра растрогал исполнением новой песни. Артист представил композицию "Люди…Камені…".

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