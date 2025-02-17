MONATIK впервые рассказал, как его жена рожала в бомбоубежище и как выбрал имя для сына

Украинский певец MONATIK, который недавно выпустил новую песню, поделился подробностями появления на свет третьего ребенка и рассказал, как его жена рожала в бомбоубежище.

Исполнитель в декабре стал многодетным отцом. Однако певец не охотно делится подробностями появления на свет третьего сына. Но на проекте "Ранок у великому місті" Дмитрий Монатик приоткрыл занавес личной жизни. Исполнитель признался, что присутствовал на родах. Более того, оказалось, Ирина рожала в бомбоубежище. Супруги приняли такое решение в целях безопасности. Дело в том, что за день до родов был массирован обстрел Киева. Пара решила не рисковать, а сразу рожать в безопасном месте.

"Я был на родах, жена рожала в бомбоубежище, потому что именно за день до этого очень сильно лупили по Киеву, очень гремело. Попросили, чтобы сразу рожали в бомбоубежище, если вдруг будет обстрел", — поделился артист.

MONATIK с женой и сыновьями / Фото: instagram.com/monatik_official

Также Monatik заговорил и о выборе имени для третьего сына. Оказалось, что оно приснилось певцу. Исполнитель сразу сказал это жене, а она согласилась именно так назвать сына. Правда, какое именно имя у мальчика, артист пока что не говорит. Как шутит MONATIK, сын вырастет и сам все расскажет.

"Ночью открыл глаза и назвал имя, которое мне очень понравилось в секунде. Ирина сказала: "Вау! Да!" – вспомнил исполнитель.

Напомним, недавно MONATIK представил свой четвертый сольный альбом. Редакция сайта ТСН.ua побывала на масштабном событии. Предлагаем посмотреть, как прошел закрытый концерт Дмитрия Монатика в Киеве.

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