MONATIK впервые рассказал о начале романа с женой: "Помогала моим девушкам выбирать подарки"

Украинский мультиартист Дмитрий Монатик очень редко говорит о своей личной жизни.

Впрочем, в интервью Маше Ефросининой впервые рассказал, с чего начались его отношения с женой Ириной, которые продолжаются уже 12 лет.

По словам Монатика, впервые он увидел Ирину еще в Луцке, откуда оба родом. Впрочем, тогда Дима не решился подойти к красавице. А спустя некоторое время судьба их свела уже в Киеве, куда каждый из них приехал на работу.

"Мы двое из Луцка. И я видел ее несколько раз, обращал внимание конечно. У нас было такое шоу, самое крутое в то время, мы его называли "черный КВН". Там я, кажется, ее впервые увидел. Мы одновременно приехали в Киев. Она на работу, я тоже на работу, у нас была общая подруга. Ее зовут Карина, она сегодня крестная нашего старшего сына Дани. Карина говорит: "Пошли погуляем, я Иришу позову". Через дорогу от метро "Крещатик" есть пивоварня "Шато". Там мы сидели, там впервые поговорили. Дошло до того, что Карина уже ушла, а мы с Иришей остались и очень долго общались", — рассказал Монатик.

Дмитрий Монатик с женой Иришей / Фото: instagram.com/monatik_official

Артист признался, что Ирина первый человек, которому он показал свои песни. Поскольку до этого их никто не слышал – Дмитрий был не уверен в себе тогда как в авторе:

"Это первый человек, которому я говорю: "Слушай, а ты знаешь, я песни пишу. Хочешь я тебе покажу". Она: "Да, круто!". А для меня это было как раздеться и голым походить перед человеком. Это обнажение души, на тот момент, когда ты не веришь в себя как в автора, просто пишешь, потому что это как хобби. Талантливо ли это, или нет? И показать кому-то стыдно, необычно. Я был из этой брэйк-данс тусовки, рэперы... Мне было стыдно даже сказать, что я их пишу", — откровенно поделился Монатик.

Дмитрий Монатик с женой Иришей / Фото: instagram.com/irinamonatik

Дмитрий поделился, что Ирине его песни очень понравились и это дало ему уверенности:

"Я ей показал тогда и она сказала, что это так талантливо. Это у меня первое зерно веры было посажено в голову и в душу. Я еще больше начал писать после этого. Момент какой-то такой был, искра. Потом мы много с ней гуляли, много общались, очень часто встречались. Она даже помогала моим другим девушкам выбирать подарки", — поделился Дмитрий.

Дмитрий Монатик с женой Иришей / Фото: instagram.com/irinamonatik

Оказывается, прежде чем между ними вспыхнули чувства, Дмитрий и Ирина где-то в течение года были настоящими близкими друзьями:

"Я помню, что в один момент поймал себя на мысли, что… Я представил, что я ее не увижу, что у нее появится какой-то парень, сейчас я один, она одна и я просто так себе представил, если я ее потеряю, так я не смогу жить уже. И я тогда понял – это же любовь, она все время была рядом", — рассказал Монатик.

Оказывается, была еще одна причина, почему Дмитрий поначалу переживал за отношения с Ириной. Это его рост, поскольку Ирина выше мужа:

"У меня еще была такая дурня юношеская, относительно роста. Она выше меня, как же так. И я себе все время присматривался к девушкам, чтобы мы выглядели как стандартная пара. И это такое неправильное решение на самом деле. И я сегодня понимаю, насколько это не имеет значения. Главное – внутри ощущения!" – прокомментировал Дмитрий.

Напомним, ранее Дмитрий Монатик рассказывал ТСН.ua, как делал предложение Ирише на одной из крыш в Киеве.

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