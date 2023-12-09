MONATIK впервые за долгое время пришел на мероприятие в Киеве с подросшими сыновьями – своей копией

Артист представил в Киеве свою книгу для детей под названием "Книга мрій".

Украинский артист MONATIK дебютировал в качестве писателя и создал авторскую книгу для детей под названием "Книга мрій".

Презентацию интерактивной детской книги Дмитрий Монатик провел на днях в одном из киевских книжных магазинов.

Главными гостями презентации стали дети наших защитников из Фонда Дети Героев. Малышей ждали сказочные герои, детская зона, десерты и встреча со своим кумиром MONATIK, который поделился подробностями создания "Книги мрій".

MONATIK

MONATIK представил свою детскую книгу

MONATIK

Сын MONATIK

Поддержать MONATIK на презентации пришли его жена Ирина и сыновья, 8-летний Даниил и 5-летний Платон, заметно подросшие и ставшие похожи на звездного отца. Также на мероприятии присутствовали друзья MONATIK, известные украинские блогеры и инфлюэнсеры. С детьми наших героев, которые не смогли приехать в этот день в Киев, артист созвонился онлайн и пообщался об их мечтах.

Дети MONATIK

Сыновья MONATIK

Жена MONATIK Ирина

Жена MONATIK Ирина и ведущая Неля Шовкопляс

"Я писал "Книгу мрій" с любовью, теплом и верой в мечты еще до полномасштабного российского вторжения в Украину. Перечитывая ее сегодня детям, сам себе напоминаю важные вещи, которые чуть не забыл. Окунувшись в мир большой и страшной войны, мир мечты имеет вероятность угасать. Эта книга побуждает его вновь засиять, не смотря ни на что. Ведь мечтать так важно!" – прокомментировал MONATIK.

По словам музыканта, миссия книги – мотивировать мечтать наше будущее поколение и превращать мечты в цели.

"Книга мрій" — это книга-копилка от певца MONATIK. Интерактивное издание с наклейками, окошками, раскрасками и шаблонами поможет осознать детям, насколько важно оставаться верными своим мечтам и двигаться к ним, независимо от обстоятельств. С ней дети смогут фантазировать, забавляться и развлекаться: нарисовать собственного мечтателя, написать письмо себе в будущее и даже послушать песни певца во время чтения по qr-коду в книге.

Напомним, на днях MONATIK откровенно поделился, что они с супругой планируют третьего ребенка. По словам артиста, они очень хотели бы девочку, но будут рады и мальчику.

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