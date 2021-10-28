MONATIK вспомнил, как благодаря своей неидеальной улыбке помог бабушке пересечь границу с Польшей

Артист поздравил родного человека с Днем бабушек и дедушек.

Украинский мультиартист и креатор Дмитрий Монатик принял участие в спецпроекте ТСН.ua ко Дню бабушек и дедушек.

Певец поздравил бабушку Ларису Петровну со светлым праздником и вспомнил забавные истории с детства, связанные с ней. По словам Монатика, именно с Ларисой Петровной он провел почти все свое детство.

Дмитрий Монатик в детстве / ТСН.ua

Бабушка много читала Дмитрию, и, как признался артист, именно она подарила ему веру в то, что хеппи энд действительно бывает.

"Она была тем человеком, который перечитал все сказки мира, который подарил веру в то, что хеппи энд - это на самом деле так и есть. Потому что каждая сказка, в ней есть много проблем, ты это прослеживаешь, но все кончается хорошо и, в конце концов, ты приобретаешь необходимый опыт жизненный. Она мне читала за обедом, за ужином, за завтраком. Вместо телевизора была книга. Я сегодня понимаю, насколько это важно и как много она мне дала", — признался Дмитрий.

Монатик поделился, что бабушка ему постоянно повторяла, что он артист и очень классно поет и танцует.

"Я ей не верил, не прислушивался. Она говорила: "У тебя классный голос, ты классно танцуешь, ты будешь артистом". А я говорил: "Да нет, каким артистом." Но где-то, видимо, внутри, она... Эта вера в момент того, что ты можешь стать артистом... Она видела мою детскую мечту. Напоминала каждый раз", – отметил исполнитель.

Дмитрий Монатик с бабушкой / ТСН.ua

Кроме того, вспомнил Дмитрий и забавную историю с детства, связанную с бабушкой.

Дмитрий Монатик с бабушкой / ТСН.ua

"Пришел момент, когда бабушка возила в Польшу семена и торговала ими, я с ней был на базаре, за всем этим наблюдал. У меня были кривые зубы тогда, такая вот, явно, не очень удачная улыбка. Так случилось. И на границе бабушка всегда говорила, когда спрашивали: "Почему ты едешь в Польшу?" Она каждый раз говорила: "Мы едем к стоматологу". И мне нужно было улыбнуться и нас пропускали через границу", — вспомнил Дмитрий.

Сайт ТСН.ua поздравляет всех бабушек и дедушек со светлым праздником и желает здоровья, счастья и много улыбок близких!

Читайте также:

День бабушек и дедушек: Лидия Таран рассказала, как ее бабушка убегала от голодомора

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку