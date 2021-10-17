MONATIK вспомнил, как над ним смеялись коллеги из-за звания "Заслуженный артист Украины"

Во время празднования Дня Независимости Украины певца наградили почетным званием.

Известный украинский певец и композитор MONATIK летом в этом году удостоился звания "Заслуженный артист Украины".

Так, звезду наградили 24 августа во время празднования Дня Независимости Украины. В программе "Світське життя" Дмитрий признался, что сначала коллеги смеялись над ним.

"Конечно, первый раз, когда я увиделся с командой после всего этого, все: "О заслуженный", "А давай с заслуженным сфоткаемся", "А ты когда-то пел с заслуженным?". И все время это такая штука, до сих пор не могу привыкнуть. И обращаться, Дмитрий Сергеевич, не стоит. Давай все, как было, ничего не изменилось, Катя", — поделился мультиартист.

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