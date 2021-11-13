MONATIK вспомнил, как торговался за трек с Лободой: "Не хотел отдавать за 400 долларов"

Артист написал для Светланы песню "40 градусов".

Украинский мультиартист и креатор Дмитрий Монатик написал для певицы Светланы Лободы трек "40 градусов".

Как признается исполнитель в проекте "Позаочі", эта песня – это большое достижение в его творческой карьере. Тем более, артист радовался, когда Светлана выбрала ее для своего репертуара. Впрочем, Дмитрий, когда продавал трек, решил поторговаться. Певец хотел продать трек за 500 долларов, а Светлана планировала купить за 400 долларов.

"Вообще, сначала моя цена за трек была 500 долларов, а мне сказали, что за 400 долларов заберут, а я сказал, что за 400 не отдам. А потом 2 часа сидел и все надеялся, что перезвонят. И уже был готов отдавать. за 400, но перезвонили и сказали, что заберут за 500", – вспомнил Дмитрий.

К слову, артист также был причастен к созданию таких песен Светланы, как "Твои глаза" и "Суперстар".

"Мы четко знаем, как работать со Светланой. Может быть один маленький звук, который, возможно, никогда не услышит слушатель, но ей важно, чтобы он звучал именно так, как ей нужно", — добавил Дмитрий.

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