MONATIK встретит 2022 в Майами и устроит эффектное шоу на Таймс-Сквер

Артист готовится к масштабному туру по Америке.

Украинский мультиартист MONATIK объявил о третьем концертном туре по США.

Гастроли начнутся уже в начале 2022 года. Так, в расписании концертов звезды на январь Майами, Атланта, Хьюстон, Лос-Анджелес, Сиэтл, Чикаго и Нью-Йорк.

пресс-служба MONATIK

Ровно два года назад поклонники из Штатов уже почувствовали эту мощную, стильную, яркую энергетику от встречи с любимым артистом. Это были незабываемые шоу, которые прошли с аншлагами — все билеты разлетались задолго до самого концерта.

пресс-служба MONATIK

Команда артиста объявила новость о том, что с 2022 года еще больше зрителей в разных уголках США смогут насладиться выступлением любимого артиста.

пресс-служба MONATIK

Сценический продакшн live-performance MONATIK, танцевальные постановки, высокий уровень уникального, современного студийного саунд-звучания — все эти основные составляющие, которые ждут встречи с гостями вечера.

пресс-служба MONATIK

MONATIK: JOMO USA TOUR 2022 一 это истории любимых песен миллионов слушателей по всему миру из всех альбомов, которые оживают на сцене. Это единение тысяч людей с открытыми сердцами в одном ритме, с большой любовью.

пресс-служба MONATIK

Стало известно, что стартует тур MONATIK по Америке в новогоднюю ночь в Майами, а продолжится в Атланте и Хьюстоне. Также артист посетит Мекку арт-искусства — Лос-Анджелес, где в прошлый раз стал единственным артистом из СНГ, которого лично пригласили в офис Apple Music. После сольных шоу в Сиэтле и Чикаго, MONATIK отправится в Нью-Йорк, где завершит тур по США масштабным шоу на Таймс-Сквер.

пресс-служба MONATIK

Билеты на шоу MONATIK в Штатах уже в продаже на официальном сайте артиста.

Читайте также:

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку