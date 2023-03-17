MONATIK выпустил разрывную песню "Сила", которой начинает новую страницу в творчестве

В этой композиции артист спел о силе и несокрушимости духа украинцев.

Украинский певец MONATIK выпустил новую мощную композицию "Сила", которой начинает новый раздел своего творчества.

В этом треке Дмитрий Монатик соединил хип-хоп и поп-музыку. Как отметил сам артист, песню нельзя отнести к какому-либо определенному жанру, но охарактеризовал ее больше как социальную музыку. В ней Монатик смиксовал мотивационный рэп и мощную устную поэзию.

Это композиция, которая, прежде всего, показывает силу украинцев, подчеркивает наши жизненные принципы и украинскую мощь, которая из стали.

Отметим, что Дмитрий Монатик дал не один концерт в прифронтовых регионах для наших военных, провел социальные выступления для волонтеров, представителей образования, врачей, работников ДТЭК, благотворительных организаций. Также артист отыграл тур по Европе "ART Оборона", после которого Дмитрию удалось выделить более 600 тысяч евро благотворительным Фондам UNITED 24, "Твоя опора", "Фонд Маша", "Охматдету" и лично военным.

Напомним, недавно MONATIK перевел фрагмент своего хита "УВЛИУВТ" на украинский язык. Фанаты остались в восторге.

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