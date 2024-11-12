MONATIK заговорил о поле третьего ребенка и рассекретил, когда его жена будет рожать

Также артист рассказал, как сыновья отреагировали на предстоящее пополнение в семье.

Популярный украинский певец MONATIK, он же Дмитрий Монатик, и его жена Ирина вскоре станут родителями.

Пока что исполнитель делится подробностями беременности возлюбленной. Артист в программе "ЖВЛ представляет" говорит, что рождение ребенка – это новый этап и опыт.

"Для меня рождение детей – это новый этап в жизни. Ты взрослее, это новый опыт, это новая жизнь, которая дарит тебе тоже новую жизнь каждый раз", — делится исполнитель.

MONATIK с беременной в третий раз женой / Фото: instagram.com/monatik_official

Возлюбленная Дмитрия Монатика будет рожать с недели на неделю. Супруги уже знают пол будущего ребенка. Гендер-пати влюбленные не устраивали. Пока что MONATIK держит в секрете, кто у них с возлюбленной родится – мальчик или девочка.

"Я не то, что против гендер-пати. Это круто, это классно, когда люди собираются, получают такие эмоции. Мы не почувствовали, что нам это необходимо. Пришли и вместе узнали", — поделился артист.

MONATIK с женой и сыновьями / Фото: instagram.com/irishamonatik

Супруги уже воспитывают двух сыновей. Исполнитель говорит, что старший Даниил с радостью отреагировал на будущее пополнение в семье, а вот Платон расстроился. По словам MONATIK, мальчик радовался, что он самый младший в семье, но вскоре это изменится. Однако супруги говорили с сыном и объясняли, что быть средним – это тоже очень круто.

"Даня очень обрадовался, Платон немного расстроился, потому что ему нравилось быть самым младшим в семье. Теперь он понимает, что он не самый младший. Но мы объяснили, что это очень круто быть вторым. А потом он такой: "Я так жду, когда уже". Пацаны ждут", — поделился артист.

MONATIK с женой и сыновьями / Фото: instagram.com/irishamonatik

Напомним, тем временем певец Позитив вместе с женой Юлией Сахневич тайно устроил гендер-пати. Также артист рассекретил, когда его возлюбленная будет рожать.

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