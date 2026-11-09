ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Гламур
Количество просмотров
627
Время на прочтение
2 мин

MONATIK заговорил о выезде семьи из Киева за границу и признался, что больше всего его беспокоит

Певец признался, почему все больше переживает за детей и какие мысли не покидают его семью.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Дмитрий Монатик с женой и сыновьями

Дмитрий Монатик с женой и сыновьями / © instagram.com/monatik_official

Украинский певец Дмитрий Монатик откровенно рассказал о непростых размышлениях, которые сейчас не покидают его семью.

Артист признался, что вместе с супругой обсуждает безопасность детей в столице. Ситуация в Киеве все больше напоминает ему, что переживают жители прифронтовых городов. Исполнитель не скрывает родительского беспокойства. В то же время он отмечает, что его семья очень любит столицу. Так что мнения о возможном переезде даются им непросто.

«Я как отец очень сильно переживаю по поводу детей сегодня в Киеве. Мы разговариваем, мы думаем, мы надеемся на что-то, на улучшение. Я не знаю, будут они или нет. У нас множество мнений. У нас постоянно и споры самими собой», — поделился Монатик в «Туре звездами» .

Дмитрий Монатик с женой и сыновьями / © instagram.com/irishamonatik

Дмитрий Монатик с женой и сыновьями / © instagram.com/irishamonatik

По словам певца, во время гастролей по Украине он имел возможность увидеть, как живут люди в Запорожье, Днепре и Сумах. Ранее подобные испытания казались отдаленными от столицы, однако теперь Киев тоже переживает сложный период. Именно поэтому артист все острее задумывается о том, насколько комфортно и безопасно его детям оставаться в городе.

«Мы обожаем Киев. Лучший город, ну, я не знаю, это наш город, город моей семьи, каждого из нас. Но детям здесь очень сложно. Необычайно. Это не для детей сегодня», — подчеркнул исполнитель.

Дмитрий Монатик с женой и сыновьями / © instagram.com/irishamonatik

Дмитрий Монатик с женой и сыновьями / © instagram.com/irishamonatik

Напомним, недавно на «Голосе страны-14» дуэт сестер заставил MONATIK подняться на сцену и спеть с ними в унисон.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie