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MONATIK заговорил о выезде семьи из Киева за границу и признался, что больше всего его беспокоит
Певец признался, почему все больше переживает за детей и какие мысли не покидают его семью.
Украинский певец Дмитрий Монатик откровенно рассказал о непростых размышлениях, которые сейчас не покидают его семью.
Артист признался, что вместе с супругой обсуждает безопасность детей в столице. Ситуация в Киеве все больше напоминает ему, что переживают жители прифронтовых городов. Исполнитель не скрывает родительского беспокойства. В то же время он отмечает, что его семья очень любит столицу. Так что мнения о возможном переезде даются им непросто.
«Я как отец очень сильно переживаю по поводу детей сегодня в Киеве. Мы разговариваем, мы думаем, мы надеемся на что-то, на улучшение. Я не знаю, будут они или нет. У нас множество мнений. У нас постоянно и споры самими собой», — поделился Монатик в «Туре звездами» .
По словам певца, во время гастролей по Украине он имел возможность увидеть, как живут люди в Запорожье, Днепре и Сумах. Ранее подобные испытания казались отдаленными от столицы, однако теперь Киев тоже переживает сложный период. Именно поэтому артист все острее задумывается о том, насколько комфортно и безопасно его детям оставаться в городе.
«Мы обожаем Киев. Лучший город, ну, я не знаю, это наш город, город моей семьи, каждого из нас. Но детям здесь очень сложно. Необычайно. Это не для детей сегодня», — подчеркнул исполнитель.
Напомним, недавно на «Голосе страны-14» дуэт сестер заставил MONATIK подняться на сцену и спеть с ними в унисон.