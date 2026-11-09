MONATIK заговорил о выезде семьи из Киева за границу и признался, что больше всего его беспокоит

Дмитрий Монатик с женой и сыновьями / © instagram.com/monatik_official

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Украинский певец Дмитрий Монатик откровенно рассказал о непростых размышлениях, которые сейчас не покидают его семью.

Артист признался, что вместе с супругой обсуждает безопасность детей в столице. Ситуация в Киеве все больше напоминает ему, что переживают жители прифронтовых городов. Исполнитель не скрывает родительского беспокойства. В то же время он отмечает, что его семья очень любит столицу. Так что мнения о возможном переезде даются им непросто.

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«Я как отец очень сильно переживаю по поводу детей сегодня в Киеве. Мы разговариваем, мы думаем, мы надеемся на что-то, на улучшение. Я не знаю, будут они или нет. У нас множество мнений. У нас постоянно и споры самими собой», — поделился Монатик в «Туре звездами» .

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Дмитрий Монатик с женой и сыновьями / © instagram.com/irishamonatik

По словам певца, во время гастролей по Украине он имел возможность увидеть, как живут люди в Запорожье, Днепре и Сумах. Ранее подобные испытания казались отдаленными от столицы, однако теперь Киев тоже переживает сложный период. Именно поэтому артист все острее задумывается о том, насколько комфортно и безопасно его детям оставаться в городе.

«Мы обожаем Киев. Лучший город, ну, я не знаю, это наш город, город моей семьи, каждого из нас. Но детям здесь очень сложно. Необычайно. Это не для детей сегодня», — подчеркнул исполнитель.

Дмитрий Монатик с женой и сыновьями / © instagram.com/irishamonatik

Напомним, недавно на «Голосе страны-14» дуэт сестер заставил MONATIK подняться на сцену и спеть с ними в унисон.

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