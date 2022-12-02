MONATIK запремьерил ритмичный кавер на песню легендарного Николая Мозгового "Дивна ніч"

Мультиартист Дмитрий Монатик (MONATIK) представил поклонникам римичный кавер на песню "Дивна ніч" легендарного эстрадного певца Николая Мозгового.

Музыкальную композицию исполнитель хотел запремьерить еще до начала полномасштабной войны, однако премьеру пришлось перенести. Официальное lyric video появилось на YouTube канале артиста.

"Эта песня – жест уважения к творчеству легенды украинской музыки Николая Мозгового. Стоит отметить, что ее премьера должна была состояться еще до полномасштабной войны в Украине на Вечере памяти Николая Мозгового, для которого MONATIK эксклюзивно разрабатывал данный оммаж (свое прочтение, выражение внимания к классику)" — говорится в релизе трека.

Ранее поклонники Монатика уже могли слышать Live-версию кавера во время благотворительных концертов, а также в соцсетях Дмитрия. Впервые трек зазвучал во время выступления певца в киевском метрополитене еще в июле, однако сейчас Монатик представил уже доработанную версию "Дивної ночі".

Читайте также: