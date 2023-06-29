Моника Беллуччи подтвердила роман с 64-летним режиссером "Уэнсдей" Тимом Бертоном

Итальянская актриса и модель Моника Беллуччи поделилась подробностями личной жизни.

Так, звезда наконец прокомментировала слухи, которые ходят с февраля этого года, о ее романе с американским режиссером Тимом Бертоном. В интервью глянцу Elle France Беллуччи подтвердила, что встречается с 64-летним Бертоном.

Более того, актриса призналась новому бойфренду в любви:

"Что я могу сказать… Во-первых, я рада, что встретила этого человека. Это одна из тех встреч, которые редко встречаются в жизни. Я знаю этого человека, я люблю его, и вот я иду на встречу с режиссером. Начинается очередное приключение. Я люблю Тима. И я очень уважаю Тима Бертона", – прокомментировала 58-летняя Беллуччи.

Моника Беллуччи и Тим Бертон / Фото: Getty Images

Отметим, что о романе Моники Беллуччи и Тима Бертона заговорили в начале февраля этого года. В СМИ появилась информация, что знаменитости встречаются уже четыре месяца. Их не раз видели вместе во время романтических свиданий во Франции. Также они попадали в объективы папарацци во время страстных поцелуев.

Моника Беллуччи и Тим Бертон / Фото: Getty Images

Напомним, что до Бертона Беллуччи встречалась с художником Николя Лефевром, с которым разошлась в 2019 году. Также звезда 17 лет была замужем за актером и режиссером Венсаном Касселем. У бывших супругов две дочери.

Тим Бертон в течение 13 лет состоял в браке с актрисой Хеленой Бонэм-Картер, от которой имеет двоих детей. Супруги развелись в 2014 году.

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