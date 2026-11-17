Моника Беллуччи и Венсан Кассель / © Associated Press

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Итальянская актриса Моника Беллуччи показала 16-летнюю дочь от бывшего мужа, французского актера Венсана Касселя, и похвасталась ее карьерными успехами.

Раньше только первенец экс-супругов вела публичный образ жизни. Дева снималась для глянцев и дефилировала подиумами. Тем временем Леони была в тени. Но, похоже, младшая дочь актеров решила пойти по стопам старшей сестры.

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В своем Instagram Моника Беллуччи похвасталась достижениями Леони. Девушка стала рекламным лицом известного французского дома Roger Vivier, который специализируется на создании люксовой обуви, сумок и аксессуаров для женщин.

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Младшая дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя / © www.instagram.com/monicabellucciofficiel

Моника Беллуччи уже показала результат фотосета Леони. Дочь актеров примерила несколько образов. Она позировала в черном платье и рубашке. Лук модель дополнила сумочкой и сапогами в зебровом принте. Также Леони примерила более элегантный образ — с длинной юбкой и жилеткой.

Младшая дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя / © www.instagram.com/monicabellucciofficiel

Моника Беллуччи не стала подписывать фото с младшей дочерью, но дала понять, что очень гордится карьерными достижениями Леони, которая делает первые шаги в моделинге.

Моника Беллуччи и Венсан Кассель прожили в браке 17 лет. За это время у актеров родилось две дочери — Дева и Леони. После развода, который состоялся в 2013 году, бывшие влюбленные поддерживают дружеские отношения.

Напомним, недавно украинский певец Позитив восхитил редкими фото с подросшей дочерью. Марийке скоро исполнится два годика.

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