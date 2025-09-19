Моника Беллуччи разорвала отношения с 67-летним режиссером Тимом Бертоном после двух лет романа

Моника Беллуччи и Тим Бертон / © Associated Press

Реклама

Итальянская актриса Моника Беллуччи разошлась с американским режиссером Тимом Бертоном после двух лет романтических отношений.

Пара сообщила о решении пойти разными путями в официальном заявлении для информационного агентства AFP, пишет Yahoo. Бывшие не стали раскрывать никаких подробностей, но добавили, что их роман закончился на мирной ноте.

"С большим уважением и заботой друг о друге Моника Беллуччи и Тим Бертон решили разойтись", — говорится в сообщении.

Реклама

Моника Беллуччи и Тим Бертон / © Associated Press

Моника Беллуччи и Тим Бертон — что известно об их романе

История знакомства Моники Беллуччи и Тима Бертона началась более 17 лет назад на Каннском кинофестивале. Долгое время они не поддерживали контакт, однако режиссер всегда оставался под сильным впечатлением от актрисы.

Романтические отношения между звездами начались лишь спустя много лет. В феврале 2023-го их заметили во время романтической прогулки на День всех влюбленных. Они обнимались и целовались на улице, но публично о своем романе не говорили. Официально актриса подтвердила отношения в июне того же года и делилась, что их тандем вдохновляет обоих на творчество.

Моника Беллуччи и Тим Бертон / © Associated Press

К слову, во время отношений Моника Беллуччи и Тим Бертон вместе работали над кинопроектом "Битлджус Битлджус". Режиссер возглавил создание ленты, а актриса исполнила роль ведьмы Долорес, продемонстрировав их профессиональную и личную синергию.

Реклама

Один из последних выходов на публику звезд в статусе пары состоялся на кинофестивале Giffoni Film Festival в Италии в июле этого года. Тогда они не скрывали чувств перед фотографами.

Напомним, недавно певица Наталка Карпа ответила на слухи о разводе с мужем-военным.