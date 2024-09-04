Моника Беллуччи впервые прокомментировала роман с 66-летним Бертоном и призналась, чем он ее покорил

Итальянская актриса Моника Беллуччи впервые прокомментировала роман с американским режиссером Тимом Бертоном и призналась, чем он покорил ее сердце.

Артистка находится в отношениях с избранником уже полтора года. Хотя Беллуччи не скрывает роман с 66-летним Бертоном, но не охотно комментирует его. Но французскому изданию Madame Figaro знаменитость приоткрыла занавес личной жизни. В частности, артистка призналась, чем именно ее покорил режиссер.

Моника Беллуччи и Тим Бертон / Фото: Associated Press

Моника Беллуччи говорит, что ей очень нравится их тандем с Тимом Бертоном. По словам актрисы, эти отношения вдохновляют и ее, и режиссера еще больше творить. Именно этим знаменитость и покорил экстравагантный Бертон.

"Я не люблю говорить о своей личной жизни, потому что она для меня слишком важна. Но я могу сказать, что наши отношения, безусловно, создают определенную форму соучастия, которое дает жизнь творчеству", — прокомментировала актриса.

Моника Беллуччи и Тим Бертон / Фото: Associated Press

Отметим, впервые о романе Тима Бертона и Моники Беллуччи заговорили в феврале прошлого года, а уже в июне артистка подтвердила эти слухи. Пара не скрывает, что очень увлечена друг другом, и охотно вместе появляется на публике.

Напомним, недавно украинская певица Наталка Карпа удивила своим неожиданным романом. Артистка призналась, что в свое время находилась в отношениях с криминальным авторитетом.

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